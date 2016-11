Kod Rimca pronašao posao iz snova: "Atmosfera je odlična, nije mi problem raditi i po 10 sati"

Foto: Petar Glebov / Pixsell

Iako diplomu u rukama ima tek nekoliko mjeseci, Matija Barišin već radi svoj posao iz snova te kaže da mu je u Rimac Automobilima fantastično. Kada netko zna da su mu samo nakon mjesec dana na poslu ispunjena sva očekivanja, odmah znate da se radi o osobi koja nije pogriješila, a upravo to tvrdi i Matija. Premda u Rimac Automobilima radi vrlo kratko, kaže da je ondje odlično prihvaćen kao dio tima te da mu je to olakšalo prilagodbu na prvo radno mjesto.

Kako piše portal MojFaks, ovaj mladi inženjer nije mislio da će dobiti posao kod Rimca, a misli da to nitko od "novopečenih inženjera" niti ne očekuje. Iako je od početka pratio rad Mate Rimca, osnovni cilj mu je bio završiti fakultet što je i učinio.

"Tvrtka Mate Rimca je s vremenom počela rasti pa je porasla i potreba za kvalitetnim zaposlenicima. Brojne natječaje sam i propustio iako sam ih sve prelistao te me bilo strah da više takve prilike neće biti. Poslije ljetnih rokova, kada su mi sve ocjene bile upisane u indeks i kada sam obradio veći dio diplomskog rada, bilo je pravo vrijeme da napravim sljedeći korak. Prijavio sam se na natječaj (Internship) koji je duže vrijeme bio otvoren za prijave, nakon čega je preostalo čekati i nadati se. Prošlo je oko dva tjedna, dobio sam odgovor mailom i tada je sve krenulo. Dobio sam priliku i po dogovoru počeo raditi početkom listopada", kaže Matija.

U Rimac Automobilima Matija radi na istraživanju i izradi softverskih rješenja koja će ubrzati daljnji proizvodni proces. Kaže da to ponekad traje i po deset sati, no to mu nije problem jer je atmosfera odlična i brzo mu prolazi vrijeme. Baranjcu se sviđa gotovo sve, a pogotovo to što ne osjeća pritisak nadređenih.

"Nema pritiska od strane nadređenih kada je riječ o izvršavanju obaveza. Zbog toga imam motivaciju ostajati duže u firmi ili nastaviti raditi na zadacima kad se vratim kući što je moguće jer je takva priroda posla. Osobno, to mi odgovara. Radio sam puno studentskih poslova i nisam primijetio da je netko ovoliko cijenio moj trud i rad, iako sam još uvijek pripravnik", otkriva Matija.