Kako je cijena gradskog zemljišta s devet milijuna kuna pala na 877.000?

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Sportskim rječnikom, utakmicu u kojoj pet minuta prije kraja imaš pozitivan rezultat i koju samo treba mirno privesti kraju, u Gradu Osijeku uspjeli su zakomplicirati i uvesti u produžetke, piše Glas Slavonije.

Na sjednici Gradskog vijeća koja se trebala održati u srijedu, trebala je biti donesena i odluka o početku postupka prodaje gradskog zemljišta na Pampasu na kojem zainteresirana strana - Nogometni klub Osijek - planira graditi manji stadion i nogometni kamp.

No zakompliciralo se oko procjene vrijednosti toga zemljišta, i to toliko da je Anto Đapić, predsjednik Gradskog vijeća, nakon konzultacija s gradonačelnikom Vrkićem, odlučio odgoditi cijelu sjednicu.

Već smo ranije pisali kako su nakon kupnje NK Osijek, novi vlasnici izrazili želju da sagrade novi stadion na lokaciji postojećega, u Gradskom vrtu. No dok se ovaj (s)ruši, valja naći rezervnu lokaciju. Pronađena je na Pampasu, na površini od 15 hektara na potezu od Neptuna do hipodroma.

Slijedeći proceduru, valjalo je procijeniti vrijednost tog zemljišta kako bi se za javni natječaj utvrdila početna cijena. Za procjenu je angažirana osječka tvrtka koja dugi niz godina surađuje s gradskom upravom. Prva procjena vrijednosti 15 hektara tog zemljišta je bila šest milijuna kuna, no gradsko je Povjerenstvo ocijenilo kako ta procjena nije obavljena prema svim zakonskim parametrima, pa je naložilo novu procjenu. Isti je procjenitelj tada vrijednost tog zemljišta procijenio na devet milijuna kuna. No, ni za tu procjenu nije dobio zeleno svjetlo nadležnog povjerenstva, koje je potom angažiralo zagrebačku tvrtku. Ona je osječkih 15 hektara, u “prvom redu” do Drave i 100 metra od tramvajske stanice, tržišno procijenila na samo 877.000 kuna, odnosno 5,66 kuna po četvornom metru!?

Bez obzira na to što je, laički gledano, riječ o poplavnom području, odnosno prostoru s visokim podzemnim vodama, navedena se cijena ipak čini preniskom. To više, otkrio je to na u srijedu održanoj konferencija za novinare Anto Đapić, što je on to zemljište 2006. godine, tada na funkciji osječkog gradonačelnika, otkupio od države vrlo povoljno - za 18 kuna po četvornom metru.

Kako bi pomirili ovakvu enormnu razliku u procjenama vrijednosti zemljišta, u gradskoj su upravi odlučili uzeti “time out” za dodatne konzultacije s klubovima stranaka, kako bi pokušali, još jednom, doći do rješenja prihvatljivog svim opcijama.

- Samo da se razumijemo, Gradsko vijeće nije obvezno poslušati procjenitelje, mi možemo sami donijeti odluku o početnoj cijeni - kaže Đapić.

No, očito je da u vremenu prije izbora nitko ne želi baciti sjenu na jednu od posljednjih odluka, zbog koje bi u bliskoj budućnosti mogli biti prozivani.