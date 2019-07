Izvanredna konferencija u MORH-u: Napadnuti naši vojnici u Kabulu, jedan u životnoj opasnosti

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ministar obrane Damir Krstičević objavio je da se jutros dogodio napad na vozilo HV u Kabulu, piše N1. "Tri vojnika su ozlijeđena, jedan od njih teško je ozlijeđen i u životnoj je opasnosti. Druga dvojica su teško ozlijeđena, ali nisu u životnoj opasnosti".

Ozlijeđeni su vojnici iz Osijeka, Vinkovaca i Sesveta. General Boris Zdilar, načelnik saniteta, potvrdio je težinu ozlijeda. Najugroženiji ima ozlijede glave, drugi vojnik lom bedrene kosti. Biti će zbrinuti u Hrvatskoj čim to bude moguće. General Tuškan podsjeća da su naši pripadnici specijalnih snaga već doživjeli sličan incident u Kabulu, no ne s takvim ozlijedama. Trenutačno je u Afganistanu 99 naših vojnika. Hranj podsjeća da naši vojnici na teren idu uz potpunu zaštitu, no takve incidente teško je prevenirati. Najteže ozlijeđeni 1992. je godište, pet je godina u sustavu kao i drugi vojnik, dok je treći 1987. godište.

"Hrvatski vojnici kretali su se u tri vozila. Oko 8 sati ujutro krenuli su u kamp Kaja. U 8.45 sati, na putu od kampa Kaja do kampa Lion, na 200 metara od kampa Lion, došlo je do zalijetanja trokolice motocikla s bombašem samoubojicom u naše vozilo.

Na lice mjesta su izašle afganistanske snage i pružile su pomoć našem ozlijeđenima. Da vozilo nije bilo blindirano posljedice bi bile puno teže", kazali su na pressici.

"Vojnicima se pruža maksimalna medicinska pomoć u bolonici, čim budu sposobni uz pomoća saveznika bit će prebačeni u Hrvatsku. Nadamo se da ćemo ih brzo vidjeti u Hrvatskoj", rečeno je na konferenciji za novinare.