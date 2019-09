Ivica Todorić: Nikad nisam čitao ugovore, gradio sam Hrvatsku

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Todorića, i još tri osobe, tereti se da su oštetili Agrokor za 1,25 milijuna eura, prenosi N1.

"S obzirom da se radi o optužnici i očito će se raditi o još nekoliko optužnica, prvo i prvo ja sam otišao 10. travnja iz kompanije van, došle su sve moguće istrage, istražitelji unutra u kompaniju i prevrću i danas papire i sve ostalo", odgovorio je Ivica Todorić na pitanje je li svjestan da mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna.

Nastavio je ustvrdivši da "nijedan papir nije iznešen iz kompanije".

"Agrokor 30 godina nije ništa imao s politikom"

"Opća javnost ima percepciju da sam ja preko politike nešto uspio dobiti, da su mi političari pomagali, ima percepcija da sam ja jako bogat i da sam uzeo pare pa i među istražiteljima. Agrokor u 30 godina nije imao s politkom ništa, nijedan političar nije pomagao Agrokoru...

Kada je bilo koja stranka došla i tražila pomoć ja sam svoje novce osobno na koje sam platio porez i nikada nisam davao više od 50.000 kuna. Agrokor nije u ništa upetljan, imao sam moralnu obavezu da u Hrvatskoj to sve funkcionira savršeno i ne na bazi korupcije"

Na pitanje zašto je doveo tvrtku do bankrota nije htio odgovoriti, a na pitanje koliko je novca bilo na računu u trenutku ulaska izvanredne uprave kaže da je bilo 3 kune. "Taj dan smo platili 57 milijuna kuna i navečer su nas blokirali."

"Gradio sam Hrvatsku"

Ustvrdio je da Agrokor nije bio u problemima nego da su "Plenković i njegova ekipa danonoćno govorili laži o njemu i Agrokoru."

"Nismo imali nikakvih likvidnih problema, rasli smo s biznisom do kraja prvog mjeseca, tek kada nas je napao ruski ambasador početkom veljače počeo je padati malo promet."

Na pitanje zašto je dizao kredite s kamatnom stopom od devet posto kod ruskih banaka rekao je da je to zato jer je gradio Hrvatsku. "Ulagao sam u hrvatsku industriju i budućnost i tu su te pare i ja jedini mogu reći gdje su pare uložene."

Na ponovljeno pitanje o optužnici kaže da je "to jedna sramota hrvatskog pravosuđa, tužilaštva i politike. "Oni su najveću kompaniju uspješnu išli srušiti, a gledajte kako to rade Mađari i Nijemci."

Na pitanje o 1,2 milijuna eura za, kako stoji u optužnici, savjetovanje također nije izravno odgovorio nego se prisjetio da se kada je 2014. kupio Mercator osobno zadužio za 500 milijuna eura i to sve dao u Agrokor.

"Nikada nisam refundirao troškove"

"I sad ću ja ići izvlačiti iz Agrokora. Mogao sam uzeti 500 milijuna eura svojih para, a ne krasti firmu. Jesam uzeo 67 milijuna kuna, to su četiri obitelji i svi smo radili od jutra do sutra i stvarali smo Agrokor i gradili budućnost Hrvatske. Današnji povjerenik Fabris Peruško ima 2 milijuna eura godišnju plaću. Nedavno je refundirao račun od 12 kuna kada je bio s gospođom Weber." Na pitanje odakle mu ta informacija, rekao je da se priča okolo.

"U životu nisam karticu imao, nisam nikada refundirao u Agrokor troškove, uvijek sam pazio da je plaćen porez. Imao sam 400 milijuna eura zadržane dobiti u Agrokoru. Nikada nisam ništa uzeo. Imao sam svoj novac i to je bila moja firma i na sve sam platio porez. Ivica Todorić u konačnici ima zgradu u kojoj živi."

"Ja sam sve pedeset puta preplatio", odgovorio je na pitanje je li plaćena koncesija za otok Smokvicu. Kaže da je otkupio za 5 milijuna eura ugovor po kojem je tvrtka imala pravo na besplatno korištenje Smokvice pa je to bilo u sporu s državom.

"Ne čitam ugovore"

"Ja o tome ne znam ništa, niti sam to radio niti s tim imam veze", odgovorio je na ponovljeno pitanje o 1,2 milijuna eura za savjetovanje. Na pitanje je li znao za ugovor kaže da "niti sam ga odobrio niti sam znao, ali sam siguran da je napravljen u skladu sa zakonom"

Dodao je da je potpisao tisuće ugovora koje nikada nije čitao. "Jel bih ja stvorio ovakvu kompaniju da sam čitao ugovore", zapitao se.

"Da ja ne vjerujem financijskoj službi, pravnoj službi. Pa nisam ja pisao ugovore, pa postoje tolike tajnice i šefice mog kabineta koje znaju kako je to išlo. Nikada nije bilo zapisnika oko sastanaka uprave jer nisam imao vremena da tamburamo oko stola nego smo radili. Uzeo sam kredite i gradio Hrvatsku, mi i danas to trebamo. Imao sam ogromne novce u Agrokoru i nikada nisam ništa uzeo", ustvrdio je.

"Nikada nisam ni jednu optužnicu pročitao, ništa o tome ne znam, niti hoću čuti niti braniti se jer znam da nisam ništa napravio."

Na pitanje tko je osmislio mjenično poslovanje, Todorić kaže: "Oni vele da je to sakriveno financiranje, pa koje prikriveno financiranje. Pa zna za to HNB, banke, dobavljači, to je sve proknjiženo i ima u bilancama, kakvo prikriveno financiranje", zapitao se.

Na pitanje zašto je izdavao mjenice za robu koja nije isporučena kaže da su godinama izdavali mjenice i plaćali na vrijeme. "Ja sam kao država bio, samo sam izdavao mjenice, a država nije..."

"Napala me zločinačka organizacija"

"Napala me zločinačka organizacija i to ću dokazati. Iza nas je 2,5 godine toga. Pisao sam blog i pogledajte što sam pisao pa ćete vidjeti jesam li u stvarnosti ili ne."

Prisjetio se kako mu je Martina Dalić došla i rekla da dionice prebaci kod notara. "Nova skupština, novi Nadzorni odbor i ti se miči iz firme. Prvi put vidim da je AndrejPlenković iza toga, sada vidim da je mafija protiv mene. Sigurno su htjeli da Knightheadu predam i to nitko ne govori. Kada sam 16. ožujka vidio što se događa, ja sam se povukao, vidio sam da je država protiv mene, da je mafija protiv mene."

Na pitanje zašto je potpisao ulazak izvanredne uprave kaže da je zato što su mu rekli da povuče obitelj da će biti grozno. "Isti čaš bi me uhapsili da nisam potpisao."

Tvrdi da je to napravio jer ništa nije znao pa ni tko ga napada, a nije imao ni papire.

"U tom trenutku kad sam se išao povući da probam nešto saznati. Kada vas stave u zatvor nemate kontakta. Onda sam šest mjeseci bio miran doma da vide da nisam ništa napravio i da nisam uzeo pare. Onda sam vidio da se spremaju uhapsiti me, a nisam imao dovoljno podataka i otišao sam van."

Budućnost Fortenove? "To ne postoji"

O budućnosti Fortenove kaže: "To uopće ne postoji, ja ne znam kako nitko od vas to ne razumije, to je kaos, to je firma koja je vrijedila šest milijardi eura kada sma otišao, sada vrijedi možda tri, a ne mogu dobiti ni dvije milijarde za nju. To je napravljeno na kriminalu. Naša vlast je priznala nevaljane garancije strancima i predali su firmu strancima, umjesto da se suprotno dogodilo po zakonu da pripadne dobavljačima. Oni se sada muče za 17 milijuna, a neki pravnici su dobili 30 milijuna za godinu dana.

Oni žele refinancirati dug jer će pare otići u Hong Kong i slijedi raspodjela plijena. Ma kakva Fortenova, to uopće ne postoji. To će se raspasti u totalu i firme i budućnost firmi i čak najsnažnijih firmi iz Agrokora će se raspasti. To je najveća korupcijska afera u povijesti ove zemlje i da bi država krenula naprijed to se mora raščistiti", rekao je.

Kaže i da se ne plaši novog odlaska u zatvor. "Zašto? Što bih se plašio? Ja idem do kraja, upamtite to!", poručio je u intervjuu za N1 televiziju.