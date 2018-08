Ivica Todorić: Kad sam došao na tajni sastanak i kad sam tamo vidio Zdravka Marića, smračilo mi se

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Osnivač Agrokora Ivica Todorić u četvrtak je izjavio da se, uoči skorašnje odluke britanskog suda o njegovu izručenju Hrvatskoj, ne osjeća bjeguncem te je poručio da će se brzo vratiti u Hrvatsku.

U eksluzivnom intervju Dnevniku Nove TV Todorić je istaknuo da postupa u skladu s pravilima Europske unije, a u Londonu je ostao jer je "htio zaštititi svoje interese i saznati pravu istinu te tu istinu predočiti javnosti".

"S obzirom da sam uglavnom taj dio posla obavio, u svakom se slučaju vraćam u Hrvatsku, i to brzo", rekao je.

Upitan od čega živi u Londonu, odgovorio je da na računima ništa nema. Iz Agrokora je, kaže, otišao s 20.000 kuna, a u Londonu mu pomažu obitelj i prijatelji.

Ponovno je prozvao premijera Andreja Plenkovića, bivšu potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i skupinu Borg za "likvidaciju" koncerna Agrokor.

Na pitanje je li on stajao iza afere mailovi, odgovorio je da o tome ne zna ništa više od ostale javnosti.

Todorić je također ustvrdio kako početkom 2017. nije išao u Vladu tražiti pomoć te da Agrokor početkom prošle godine nije bio u problemima. Po njegovim riječima, kreditni rejting Agrokora je pao nakon izjava "određenih ljudi iz inozemstva i Hrvatske".

Nikad, kaže, nije zatražio sastanak s premijerom, već je bio "namamljen da ga zatraži".

"Gospodin Petrov je mene u 5,6 navrata preko različitih osoba tražio da se sastane. Meni je već bilo neugodno, s obzirom da je on ipak bio predsjednik Sabora, da ne ispadne da sam ja sad neki frajer, ili ne znam što, ja cijenim institucije države, a pogotovo instituciju predsjednika Sabora, i onda, s obzirom da njega nisam poznavao, ni premijera nisam poznavao, nisam nikoga poznavao, onda sam nazvao premijera, da ne bi ispalo da idem k jednom pa drugom, i rekao mu da me gospodin Petrov zove i da ako on ima termin, da bih ja onda volio da se možda s obojicom nađem", izjavio je Todorić.

Na novinarsko pitanje tko mu je htio uzeti Agrokor, odgovorio je da je riječ o "različitim grupama koje su imale interes, Alex i partneri, njihovi pomagači, savjetnici u Hrvatskoj".

Na jednom sastanku u Vladi odlučeno je da se krene na Agrokor i da Agrokor treba likvidirati, ustvrdio je Todorić. Upitan tko je to odlučio odgovorio je da je riječ o Plenkoviću, Dalić i Borg skupini.

Na pitanje je li se Zdravko Marić izuzeo iz komunikacije Todorića s Vladom, Todorić je odgovorio:

"Ne, nije se izuzeo. Nažalost. Rekao je da će se izuzeti. Na prvi sastanak kad je meni bilo tko došao, i ja se najavio, kao što sam rekao, kod premijera za sastanak, on je poslao k meni gospođu Dalić i gospodina Zdravka Marića. Bio sam jako iznenađen kad je on došao na taj prvi sastanak jer je on u Agrokoru radio i mislim da nije bilo logično da on tamo bude. Kad sam došao na tajni sastanak, i kad sam ga tamo vidio, onda mi se smračilo. Jer sam vidio da je ponovno uključen u stvari u koje nije logično da bude uključen".

Poručio je i da sada želi zaštititi svoju imovinu i sebe te smatra da treba sve učiniti da se "ta industrija i sve te vrijednosti zaštite".

Visoki sud u Londonu krajem srpnja ove godine odbio Todorićev zahtjev za žalbu na izručenje Hrvatskoj, no on je iskoristio svoje zakonsko pravo da ga se sasluša usmeno. Ročište je zakazano za 6. rujna, a ako mu ni tada sud ne da za pravo, to je posljednja stepenica prije izručenja hrvatskom pravosuđu.

DORH u listopadu 2017. izdao tjeralicu za Todorićem

DORH je u listopadu 2017. godine izdao tjeralicu za Ivicom Todorićem, osumnjičenikom u aferi Agrokor.

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo je zbog nezakonitog pribavljanja milijardu i 142 milijuna kuna pokrenulo istragu protiv Ivice Todorića, njegovih sinova Ivana i Ante Todorića, i 12-oro Agrokorovih menadžera te revizora. Zagrebački Županijski sud odredio je ta Todorića i istražni zatvor .

Todorić je nakon izbijanja afere Agrokor pobjegao u London, gdje je uhićen 7. studenog 2017. temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska.

Sud u Londonu je u travnju donio odluku o njegovu izručenju Hrvatskoj, ali ga je pustio da pravomoćnost presude, uz manje mjere opreza, čeka na slobodi.

Osnivač Agrokora tada je najavio da će koristiti sve zakonske mogućnosti koje mu se pružaju u Velikoj Britaniji da bi izbjegao izručenje.

Visoki sud u Londonu krajem srpnja ove godine odbio Todorićev zahtjev za žalbu na izručenje Hrvatskoj.