HTZ u Las Vegasu proglašen među pet najboljih turističkih organizacija na svijetu

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Američko udruženje organizatora luksuznih putovanja Virtuoso svrstalo je Hrvatsku turističku zajednicu (HTZ) među pet najboljih turističkih organizacija u svijetu, a splitsku agenciju Calvados Club Luxury Travel nagradio je u kategoriji "Best on-site partner", u konkurenciji agencija specijaliziranih za luksuzna putovanja.

O tome su u utorak izvijestili iz Glavnog ureda HTZ-a, napominjući da je Virtuoso nagrade "2019 Virtuoso Award" dodijelio noćas na svečanosti u Las Vegasu, u sklopu Virtuoso Travel Weeka.

HTZ je u sklopu tog izbora nominiran za najbolju turističku organizaciju u svijetu u 2019., no nagradu je osvojila Švicarska, dok su u finalu bile još i nacionalne turističke organizacije Australije, Novog Zelanda i Slovenije.

"Izuzetno nas veseli što je Hrvatska turistička zajednica konkurirala u finalnom izboru za najbolju svjetsku turističku organizaciju, jer je i sama nominacija među top pet nacionalnih turističkih organizacija velika stvar i priznanje. To je tim važnije kada dolazi od renomiranog udruženja poput Virtuosa, što dodatno potvrđuje odličnu poziciju Hrvatske na važnom američkom tržištu. Rezultat je to rada i doprinosa svih turističkih djelatnika koji cijele godine predano rade na promociji i razvoju hrvatskog turizma i to će svakako biti i veliki poticaj za naš daljnji rad", rekao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Iznio je i da je turistički promet iz SAD-a u srpnju porastao 8 posto u dolascima i noćenjima, te da je Hrvatska na američkom tržištu među top pet najbrže rastućih destinacija.

To potvrđuje i snažan rast turističkog prometa zadnjih nekoliko godina, a samo u 2018. u Hrvatsku je iz SAD-a stiglo 585 tisuća turista koji su ostvarili 1,6 milijuna noćenja, što je bilo 22 i 18 posto više nego u 2017., a pozitivni trendovi s tog tržišta nastavljaju se i u 2019. godini.

Splitsku agenciju Calvados Club Luxury Travel Virtuoso je pak nagradio u konkurenciji agencija specijaliziranih za luksuzna putovanja iz Francuske, Italije, Novog Zelanda i Vijetnama.

Virtuoso je mreža najboljih američkih turističkih agencija za luksuzna putovanja s više od 20 tisuća savjetnika po svijetu i godišnjim prometom većim od 26,4 milijarde američkih dolara. Njihova mreža uključuje više od 1.800 partnera među kojima vrhunske hotele i odmarališta, touroperatore, avioprijevoznike i druge, a glavni im je cilj klijentima ponuditi detaljno isplanirana i nezaboravna putovanja.

U Hrvatskoj su, osim Calvados Cluba , članovi još Leonidas Travel, Fortuna Travel, Hoteli Villa Dubrovnik, Boutique Hotel Alhambra te od ove godine i hotel Monte Mulini.