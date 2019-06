Hrvatska prelazi na novi TV signal: Evo do kada morate nabaviti novi prijemnik

FOTO: GettyImages

Hrvatska nije tražila odgodu i rok je za promjenu na nove frekvencije 30. lipnja 2020. Kako bi se nakon oslobađanja 700 MHz pojasa i uz manje raspoloživih frekvencija osigurao kontinuitet i mogućnost odašiljanja svih postojećih programa u HD rezoluciji u sustavu zemaljske digitalne televizije, nužno je prijeći na novi sustav DVB T2, koji je znatno učinkovitiji i koji omogućuje potrebne kapacitete, uz novi standard kodiranja H.265/HEVC, objasnio je Večernjem listu Mate Botica, prvi čovjek Odašiljača i veza (OIV),koji je u intervju pojasnio dobrobiti prelaska na novi sustav, gradnji fiksnih mreža te ostalim planovima tog poduzeća.

Što će nam prelazak na novi DVB-T2 sustav digitalnog zemaljskog odašiljanja donijeti?

Prelaskom na novi sustav omogućit će se prije svega nastavak zemaljskog odašiljanja svih programa slobodnih za prijam za krajnje gledatelje, s većom kvalitetom slike u HD rezoluciji, većim mogućnostima ponude novih usluga, HbbTV kao vjerojatno najzanimljivija u ovom trenutku. Istovremeno, ne manje važno, oslobodit će se dio frekvencija koje će operatori pokretnih komunikacija koristiti za daljnji razvoj mobilnog interneta i tako unaprijediti ponudu modernih komunikacija, a sutra i za 5G mreže.

Kad se sve sagleda, prelazak na novi DVB-T2; HEVC sustav jedina je izgledna opcija. Još uvijek gotovo polovica građana televizijske programe prati preko zemaljskog sustava digitalne televizije, a prijam ostvaruje preko antena na krovovima. Osim velikih urbanih područja, u dobrom dijelu Hrvatske uopće ne postoji tehnička mogućnost za kvalitetan IPTV ili kabelski prijenos pa je izgledno da će zemaljska platforma još dugo biti prevladavajuća u prijmu televizijskog signala u kućanstvima naših građana kao prvi prijamnik u kućanstvu, tako poglavito i kao 2. ili 3. prijamnik.

Što će ova priča donijeti TV nakladnicima?

Uz bolju sliku u HD rezoluciji, zahvaljujući novom DVB-T2 sustavu i odabranim parametrima mreža, signal će biti jači i njime će se kvalitetnije pokriti veći broj stanovnika, a također će se izjednačiti kvaliteta pokrivanje 3. i 4. HRT-ova programa, kao i programa RTL2 te Doma TV iz sadašnjeg multipleksa B s pokrivanjem kao što imaju primarni kanali HRT1, HRT2, RTL i Nova TV jer će svi biti u jednom multipleksu – novom M1. To će mnogima puno značiti, posebice zato što to do sada nije bilo moguće postići.

Nakladnici u znatnoj mjeri, dakle, već imaju programski sadržaj u HD rezoluciji i oni će vjerujemo biti spremni ponuditi signale u novom formatu za odašiljanje. Uza sve prednosti, cijena odašiljanja za nakladnike bit će osjetno niža od sadašnje budući da ćemo trebati sagraditi dvije nove mreže umjesto postojeće tri. Uz mogućnosti nove tehnologije, kao što je npr. HbbTV, vjerujemo da nakladnici mogu uvesti nove poslovne modele i svoj sadržaj, osim linearno putem odašiljača, distribuirati i nelinearno, s obzirom na to da svi prijamnici prema preporuci moraju imati mogućnost spajanja na internet.

Ipak, prelazak na novo i kvalitetnije nije baš bezbolan, odnosno građani se ipak moraju prilagoditi.

Građani će trebati, ako već nemaju, najkasnije do 1. srpnja 2020. nabaviti prijamnik koji može primati DVB-T2/HEVC signal. Takvi prijamnici već su nekoliko godina u prodaji i sve češće su zastupljeni, osobito nakon objave preporuke iz 2017. koju je dala radna skupina HAKOM-a u kojoj je sudjelovao i OIV uz ostale dionike i nakladnike. Budući da ćemo već od rujna početi odašiljati novi signal u multipleksu M2 i do sredine studenog ove godine pokriti više od 97 posto stanovništva Hrvatske, građani će imati dovoljno vremena za provjeru svojih prijamnika i po potrebi nabaviti nove, piše Večernji list.