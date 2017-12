Hrvatska je sedma destinacija u svijetu za investiranje u turizam

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Prvo izdanje izvještaja Global tourism locations of the future 2017/2018 (Globalne turističke destinacije budućnosti), vodeće britanske publikacije Financial Timesa za biznis fDi Magazine, svrstalo je Hrvatsku na visoko sedmo mjesto destinacija s najvećim potencijalom za investiranje u turizam.

Pri tome je Hrvatska, između 43 svjetske turističke destinacije, dobila i posebno priznanje „Editor's Choice Awards“ kao jedna od zemalja s najvećim napretkom u području unapređenja turističke infrastrukture, smještaja, inicijativa za razvoj turizma te za investiranje u hotele i kruzing segment nautičkog turizma. Osim toga, kada su u pitanju posebni oblici turizma, Hrvatska je posebno istaknuta kao destinacija filmskog turizma, javljaju iz Ministarstva turizma.

„Hrvatska kao turistička destinacija svake godine ostvaruje sve bolje rezultate, a ono što nas posebno veseli što se uz takve rezultate kontinuirano radi na inovacijama i poticanju daljnjih investicija. Naime, u 2018. godini u hrvatskom turizmu očekuje se 15 posto više investicija u turizam nego li ove, a gotovo 40 posto više investicija u turizmu nego li 2016. godine. Takve najave najbolji su pokazatelj da je Hrvatska osim što je atraktivna turistička destinacija, atraktivna i za ulaganja“, naglasio je ministar turizma Gari Cappelli istaknuvši kako je posebno ponosan na dobiveno priznanje te pozicioniranje Hrvatske na visoko sedmo mjesto u svijetu kada su u pitanju investicije u turizmu.

Inače, Ministarstvo turizma i ove je godine pripremilo anketu investicija u turizmu za narednu godinu. Anketom su obuhvaćene sve županije te turističke tvrtke, a riječ je o anketi s unesenim podacima koji su dostavljeni u Ministarstvo turizma do kraja studenog 2017. godine.

Prema dostavljenim podacima u hrvatskom turizmu u 2018. godini uložit će se 940 milijuna eura. Pri tome će tvrtke investirati oko 628 milijuna eura u svoje turističke projekte, dok će javni sektor, odnosno županije, gradovi i općine investirati preko 311 milijuna eura. Najavljene investicije u privatnom sektoru uključuju ulaganja u hotele, kampove, nautiku i ostale vrste smještajnih objekata, sadržaje i atrakcije, a investicije u javni sektor uključuju ulaganje u centre za posjetitelje, plaže, šetnice, itd. Investicije prema navedenoj anketi u 2017. godini iznosile su 817 milijuna eura, a 2016. godine 676 milijuna eura.

Iduće godine očekuje se početak realizacije jednih od najvećih turističkih investicija u posljednjih nekoliko godina kao što su izgradnja i rekonstrukcija Hotela Belvedere u Dubrovniku ukupne vrijednosti preko 900 milijuna kuna te projekt investicijske banke Arqaam Capital i hotelske kompanije Four Seasons Hotels and Resorts u uvali Brizenica na otoku Hvaru vrijedan oko 1 milijardu kuna.

U 2018. godini Maistru očekuje dovršenje te otvorenje Hotela Park 5* u Rovinju vrijednog 539 milijuna kuna. Veliki broj investicija planiran je u Istri gdje tvrtka Valamar u Girandella Resortu u Rabcu ulaže u izgradnju Maro Hotela, te rekonstrukciju postojećih objekata Valamar Argosy u Dubrovniku i Valamar Pinia Suites u Poreču. Plava laguna će u idućoj godini krenuti u rekonstrukciju hotela i turističkog naselja Laguna Park u Poreču, a tvrtka Istraturist Umag najavila je rekonstrukciju Hotela Sol Umag te kampa AC Stella Maris.

Isto tako, najavljene su i brojne investicije u kontinentalnom djelu Hrvatske, a među kojima su izgradnja Ivanovog doma, rekonstrukcija depadanse Arcadia te rekonstrukcija Švicarske vile u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. Navedeni smještajni kapaciteti bit će u kategoriji 4*. Osim toga, očekuje se i rekonstrukcija hotela Panorama u Prelogu kroz koju će se napraviti rekategorizacija hotela s 3* na 4* te povećati smještajni kapaciteti.