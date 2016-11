Hoteljeri Mariću: Ako se već ne može smanjiti, neka nam PDV ostane isti

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ako se sadašnja stopa PDV-a za ugostiteljstvo i turizam od 13 posto ne može smanjiti, onda neka bar ostane kakva jest, jer svako povećanje PDV-a negativno bi utjecalo na investicije u turizmu i njegovu konkurentnost, izjavio je u srijedu za Hinu predsjednik Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) Ronald Korotaj.

Korotaj je u srijedu s potpredsjednikom UPUHH-a Ivicom Sabljićem i direktoricom te udruge Ivom Bahunek bio u Ministarstvu turizma na sastanku s ministrom Garijem Cappellijem i suradnicima oko teme PDV-a i najava o povećanju stope PDV-a za ugostiteljstvo s 13 na 25 posto.

Napominjući da spomenuti stav oko promjene stope PDV-a dijele sve udruge i udruženja hotelijera i ugostiteljstva - UPUHH te one pri HGK i HUP-u, Korotaj ističe da te asocijacije polaze od Strategije razvoja turizma do 2020. godine čija je jedna od glavnih postavki smanjenje PDV-a za ugostiteljstvo i turizam na razinu što sličniju u zemljama mediteranske konkurencije, bez čega je hrvatski turizam u odnosu na njih nekonkurentniji.

"Smanjena ili međustopa PDV-a za ugostiteljstvo i turizam, odnosno za smještaj i hranu, već je pokazala svoj potencijal u dobrim turističkim rezultatima i pogotovo investicijama koje u sektoru samo rastu. Stoga, ako se stopa ne može smanjiti ispod 13 posto, neka bar ostane takva kakva jest iako je i to jedna od najviših stopa među nama konkurentskim zemljama", poručuje Korotaj.

Ističe da hotelijeri ne pristaju ni na kakve kompenzacijske mjere, nego da PDV ostane kao do sada.

Iznimno važnim ocijenio je, kako kaže, podršku i razumijevanje koje su u srijedu na sastanku dobili od Ministarstva i ministra Cappellija, jer i oni podržavaju ciljeve Strategije.

"Ne znamo što možemo više napraviti ako do povećanje stope PDV-a za ugostiteljstvo stvarno dođe. Taj prijedlog ionako držimo samo kratkoročnom mjerom i nečim tipa 'uzmi tamo gdje ima', no sigurno je da nećemo samo stajati sa strane i gledati što se događa", upozorio je Korotaj

On smatra da bi povećanje ne samo drastično smanjilo zarade nego i investicije, pa i poziciju Hrvatske među stranim partnerima na međunarodnom tržištu s obzirom da se 'pravila porezne igre' ponovo mijenjaju.

Ocjenjuje i da bi se to negativno odrazilo na već sklopljene ugovore i one koje tek treba sklopiti za iduću sezonu, s time da se ono što je ugovoreno, pogotovo za alotmanske goste, ne može mijenjati, a zbog tih ugovora ne mogu se ni sklapati novi, primjerice s višim cijenama, jer to nije tržišno korektno i cijene se neće povećavati, tako da to znači manje prihode i manje novca za investicije.

"Sve to rekli smo ministru, kao i da je sada iznimno važno da Hrvatska i njezin turizam u iduće dvije godine bar zadrže poreznu situaciju koju imamo, jer se predviđa da će otprilike dvije godine trebati primjerice Turskoj i nekim drugim sada 'ugroženim' zemljama da oporave svoj turizam i to je prilika za nas. To znači da bi već od 2019. situacija za hrvatski turizam mogla biti puno teža, a svi smo u sektoru manje-više krenuli s nekim investicijama i sada je pravo vrijeme da se turizmu pomogne, a ne da ga se dodatno optereti", naglasio je Korotaj.

Na pitanje što će učiniti ako se stopa s 13 ipak poveća na 25 posto i krene u primjenu s 1. siječnjem iduće godine, Korotaj kaže da "ne znamo, ali investicije će sigurno stati, jer se parametri mijenjaju, a i s obzirom da se radi o diferenciranoj stopi unutar jednog proizvoda, primjerice usluge smještaja s hranom (polupansion, pansion i sl.), ne znamo ni kako ćemo to izračunati, jer sada su tu različite stope za smještaj i hranu".

"Pratit ćemo što će se dalje događati. Važno nam je da imamo podršku resornog ministarstva, a shodno razvoju situacije reagirat ćemo", zaključio je Korotaj.