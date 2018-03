Hitne mjere za blokirane do kraja tjedna

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Nakon što su na višesatnom vijećanju vodstva države kao gorući problemi apostrofirani Agrokor i vatrogasne mjere za olakšanje života blokiranih te plasirana informacija da ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u roku od tri tjedna javnosti mora predstaviti rješenja koja se odnose na ovršene građane, svi su se relevantni sudionici, ovisno o interesima, aktivirali u svom sektoru.



Javni bilježnici – konstruktivni



I dok predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović danas prima predstavnike Udruge Blokirani, premijer Andrej Plenković sastao se jučer u Banskim dvorima s predsjednicom Hrvatske javnobilježničke komore Lucijom Popov i tajnikom Komore Josipom Govićem. Nakon toga, iz Vlade je priopćeno da su razgovarali i o ovršnom sustavu te o modalitetima rasterećenja blokiranih građana.



“Predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore predstavila je djelovanje javnobilježničke službe od njezine uspostave u Hrvatskoj te istaknula doprinos te službe rasterećenju sudova i bržem obavljanju pravosudnih usluga”, stoji u priopćenju iz Vlade, a taj ton, kao i isticanje spremnosti javnih bilježnika za dijalog i konstruktivan pristup reformskim aktivnostima usmjerenima na poboljšanje ovršnog sustava i položaja blokiranih, zasigurno ne ide u smjeru smanjenja uloge (i troška?) javnih bilježnika u procesu ovrha. Malo je reći da Blokirani, koje predsjednica danas prima u povodu njihova zahtjeva za sazivanje sjednice Vlade, nisu baš oduševljeni tim sastankom.



– Na svoje uši sam čula da se nude Ministarstvu pravosuđa platiti kompletnu informatizaciju, a da im zauzvrat oni daju posao stoljeća – doživotno zajamčen – revoltirana je predsjednica Udruge Blokirani Miriam Kervatin. Istodobno sa sastankom Blokiranih i predsjednice, uži kabinet Vlade će, saznajemo iz pouzdanih izvora, razmatrati u kojem bi smjeru trebale ići hitne akcije vezane uz blokirane, a mogle bi biti predstavljene do kraja tjedna.



Blokirani vole predsjednicu



Kervatin ne zaboravlja da je predsjednica već u prvom tjednu mandata predala prijedlog za ocjenu ustavnosti Ovršnog zakona na koji Ustavni sud, međutim, još nije odgovorio. Smatra da iskazuje velik ljudski i državnički interes za rješenja za blokirane.



– Današnji je sastanak odgovor predsjednice na otvoreni poziv iz Udruge za sazivanje sjednice Vlade RH i donošenja konkretne političke, državničke odluke između suverene, demokratske Hrvatske koja štiti svoje stanovnike i selektivnih interesa posebnih skupina koje su porobile budućnost Hrvatske; Fine, javnih bilježnika, agencija za naplatu, banaka... jer blokirani više nemaju što čekati – kaže M. Kervatin i dodaje da se najteži problem u Hrvatskoj mora riješiti – političkom, državničkom odlukom Vlade.



Vladinu inicijativu predstavljanja vatrogasnih rješenja za blokirane načelno pozdravlja i zastupnik Snage Goran Aleksić koji komentira da im je, očito, dogorjelo do prstiju, a zbog problema s Agrokorom moraju se malo umiljavati građanima. Predlaže i konkretne poteze:



– U Ovršnom, ali i drugim zakonima, itekako ima mjesta za poboljšanje položaja blokiranih. Zakonom o obveznim odnosima treba se, primjerice, ograničiti zatezna kamata na razinu glavnice, i obrnuti redoslijed naplate dugovanja: od glavnice prema kamati – poručuje te dodaje da već postoji odluka Suda EU kako nema zapreke za to u pravu EU, donesena nakon što su Slovenci tražili mišljenje Suda EU.