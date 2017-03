'Ivica Todorić ima dva loša izbora'

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Goranko Fižulić, bivši ministar gospodarstva, gostovao je na televiziji N1 i komentirao stanje u Agrokoru.

"Koncem prošle godine nismo znali gotovo ništa, tek od 2. siječnja, kad je Moody's prvi put snizio rejting, počele su isplivavati prve činjenice, složili smo mozaik i treba ga osloboditi svih glasina, svih probnih balona i spinova koji se puštaju u javnost. Jedna od tih je i neprilična izjava iz VTB-a, koja je porušila vrijednosti obveznica i vrijednosti na Zagrebačkoj burzi", smatra Fižulić koji je komentirao i informacije o postignutom dogovoru Agrokora i vjerovnika.

"Skeptičan sam da će ruska strana ući s novim sredstvima u Agrokor, a da nije sigurna da u jednom trenutku neće biti zaskočena stečajnim ili predstečajnim postupcima. Vladi nije potreban Lex Agrokor da bi netko od vjerovnika pokrenuo zahtjev za predstečaj ili stečaj nekog društva u sastavu Agrokora, što bi moglo izazvati lančanu reakciju.

Agrokor je fondovski portfelj, moramo razlikovati Agrokor kao koncern i udjele koje ima u 50-60 društava u regiji. Standstill aranžman nisu stotine i tisuće dobavljača, nego i svi oni dobavljači koji su ulazili u posebne vrste financijskih aranžmana s Konzumom. Taj problem ne može biti riješen između kreditora i Agrokora, jer uzmimo kad bi ruske banke osigurale dodatnu likvidnost ne priječi nitko cijeli niz dobavljača da krenu sa svojim zadužnicama i pokušaju naplatiti svoje tražbine. Da, Rusi su i osigurali dodatna sredstva, ali ona nisu bila trošena planski, nego stihijski.

Na pitanje ima li snage ili standstill ili lex Agrokor ako se dogodi stampedo, Fižulić odgovara da standstill tu snagu nema.

"Ne može on spriječiti stavljanje zadužnica na račun bilo kojeg društva. To je paradoks, treba standstill i novi novac, a uslučaju primjene predstečajne glave ili lex Agrokora, Agrokoru neće trebati svježi kapital, jer će Konzum, Ledo, Jamnica ili bilo koja tvrtka u okviru Agrokora imati dovoljan dnevni keš za podmirenje obaveza ili će postojeći vjerovnici morati dočekati završetak prve faze da bi došli do svojih tražbina", kazao je.

Pred kakvim je izborom Ivica Todorić?

Ima dva loša izbora, da sam potpiše jednu vrstu osobnog odlaska i kapitulacije, a druga je da to bude učinjeno prisilom, primjenom lex Agrokora. Ja bih bio puno sretniji kad bi taj zakon bio donesen u izmjenama stečajnog zakona, da se to može primjenjivati na sve buduće Agrokore i društva koja se nađu u situaciji prezaduženosti. Ovako, dobar dio javnosti potpuno pogrešno razumije da Vlada želi spasiti Ivicu Todorića. Ivica Todorić je vjerojatno svoju epizodu u Agrokoru odigrao, što nije sporno. Ako su ukupne obveze Agrokora veće od imovine, naravno da na ovaj ili onaj način Todorić ostaje bez svoje imovine. On je sve svoje dionice Agrokora založio za pik obveznice i sad se te obveznice prodaju po 13 -14 posto svoje nominale. Osnovni je spor - kako prodati Jamnicu, ako je udjel Agrokora u Jamnici založen za pik obveznice. I kome bi taj novac od prodaje išao? Cijeli niz pravnih pitanja, uz sva financijska, gospodarska itd, uvjeren sa da će za deset godina slučaj Agrokor biti proučavan na fakultetima, a na temu njega bit će pisani i doktorati.

Postoji li realna opasnost da dio spašavanja Agrokora bude javni novac, odnosno novac hrvatskih građana?

Ne u smislu novog novca, ali postavlja se pitanje što je s državom kao vjerovnicima. Dio društva je u suvlasništvu države. Ako dođe do blokade računa, ako nisu plaćeni određeni porezi, to postavlja potencijalnu opasnost. Ako gradovi nisu naplatili najmove, također. Ono što me začudilo jest da su neki državni fondovi sudjelovali u kupnji dionica nekih od društava iz sastava Agrokora, što je jedan vrlo rizičan potez.

A Lex Agrokor?

Kod zakona bih doveo u pitanje jedan element, radi se o ruskom faktoru. Hrvatska je članica Europske unije i Rusija je izložena sankcijama, a one uključuju i potencijalne aranžmane između Agrokora i ruskih banaka i to ostavlja različitu mogućnost tužbi. Potrebno je razmišljati o ruskom faktoru, a u ovakvim slučajevima bit će kad tad uključeno hrvatsko sudstvo, jer je nemoguće očistiti sve te terete bez sudskih odluka.