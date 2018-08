FOTO: Valamar Riviera kreće s novim investicijama, a iduće sezone otvara vrhunsko kamping ljetovalište

Foto: press

Najveća hrvatska turistička kompanija Valamar Riviera već na jesen kreće s novim investicijama. Nadzorni odbor Valamara dao je prethodnu suglasnost za ulaganja i projekte vrijedne ukupno 616,5 milijuna kuna u 2019. godini, a jedna od većih investicija među tim projektima je repozicioniranje sadašnjeg kampa Istra Sunny Camping 2* koji uskoro ulazi u drugu fazu investicije kako bi iduće sezone postao vrhunsko kamping ljetovalište pod nazivom Istra Premium Camping Resort.

Valamar je među prvima na Mediteranu počeo razvijati premium kampiranje s prvim kampom s pet zvjezdica u Hrvatskoj na Krku, Krk Premium Camping Resort 5*, značajnim ulaganjima i podizanjem razine usluge u Lanterna Premium Camping Resort 4* u Poreču te u ostalim kampovima portfelja. Nakon ove velike investicije, Istra Premium Camping Resort imat će veliki obiteljski Aquapark s čak 1000 četvornih metara vodene površine, veliku zabavnu dvoranu s kinom, pozornicom, dječjim klubovima i igraonicama te Super Maro programima za djecu, jednu od najljepše uređenih Valamar plaža s pogledom na stari grad Vrsar, svoju Piazzu, restorane, barove, V Sport Park i igrališta, kao i glamping šatore te luksuzne mobilne kućice s privatnim bazenima.

„Repozicioniranje proizvoda prema ponudi više dodane vrijednosti u segmentu kamping ponude dio je strategije razvoja i investicija u Valamaru. Istra Premium Camping Resort bit će ljetovalište najviše razine s bogatom ponudom i odličnom uslugom koji će otvoriti i dvjestotinjak novih radnih mjesta te zasigurno biti jedan od najboljih kampova u Europi“, istaknuo je Bruno Radoš, direktor operacija za kampove i direktor regije u Valamar Rivieri.

Valamar je za sve dosadašnje goste kampa Istra koji žele ostati naturisti osigurao izvrsne pogodnosti i mogućnost odabira između Solaris Camping Resorta 3* u Poreču i Bunculuka Camping Resorta 4* u Baški na otoku Krku. Dugogodišnje goste koji su u kampu Istra boravili cijele sezone Valamar poziva da - po istim cjenovnim uvjetima kao i ove godine – i u 2019. godini ostanu boraviti u novouređenom Istra Premium Camping Resortu, koji će od sljedeće sezone biti u potpunosti tekstilni i nudit će brojne i raznovrsne sadržaje. Vjerni gosti kampa Istra koji su pak zainteresirani za kraće boravke mogu u novom Istra Premium Camping Resortu ostvariti popust od 20% na sve ostale smještajne opcije. Istra Sunny Camping ostaje naturistički do redovnog zatvaranja kampa za ovu sezonu, 30. rujna.

Camping Adriatic by Valamar, prema novoj brend strategiji, podijeljen je na tri brenda. Camping Adriatic by Valamar Premium Resorts nudi luksuzan smještaj u kamping kućicama ili glampingu uz kompletnu uslugu na tematskim plažama i bazenima, aktivan odmor, gastronomsku ponudu i autentičan doživljaj destinacije. Camping Adriatic by Valamar Resorts nudi ugođaj odmora uz more s kvalitetnim i raznovrsnim sadržajima i uslugama kampa, dok Camping Adriatic by Valamar Sunny označava odmor u netaknutoj prirodi uz čisto more.