FOTO/VIDEO: Tko je predsjedničin savjetnik koji je verbalno napao Milanovića?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Sučeljavanje je trajalo nešto manje od dva sata, a bilo je puno međusobnih napada i optužbi. Nakon samog sučeljavanja došlo je do skandala. Naime, Milanovića je na izlazu iz studija verbalno napao Kolindin savjetnik Tomislav Madžar.

Milanović je izašao i obratio se novinarima. Govorio je o pomilovanju Leona Sulića kad se odnekud čulo "Sram vas može biti". Vikao je to nekoliko metara udaljeni Tomislav Madžar, piše N1.

"To je moja građanska dužnost", rekao je Milanović i krenuo prema izlazu.

"Sram vas može biti", i dalje je govorio Madžar.

Milanović u jednom trenu pita tko je to. "Je li to osiguranje?" pitao je Milanović. Njegov savjetnik Jelić odgovara mu: "Ne, ne, to je savjetnik predsjednice."

"Sram vas može biti zbog vašeg govora", nastavio je Madžar.

"Ima i dalje nestabilnih", bila je prva reakcija Zorana Milanovića na Madžarovo ponašanje.

Dok je Milanović odlazio, Madžar mu je vikao neka objasni zašto je bio na minimalcu te da je to njegovo gospodarstvo. Ponavljao je i "sram vas bilo".

"Ja čovjeka uopće ne poznajem", rekao je Milanović.

Nakon toga je Milanović otišao. Madžar više ništa nije govorio.

Tomislav Madžar dr.med., liječnik, rođen je 1979. godine. Specijalist je i sveučilišni magistar medicine rada i sporta. Ravnatelj je Zdravstvene ustanove Vaš Pregled za medicinu rada i sporta , te voditelj odjela sportske medicine pri Centru za sportsku medicinu i unapređenje zdravlja na radu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ujedno obnaša funkciju posebnog savjetnika Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar- Kitarović za zdravstvo i sport.

Diplomirao je 2005. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je i doktorirao na temi „Psihološki predskazatelji sportskih ozljeda u profesionalnih nogometaša i rukometaša“ u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“, te je završio i specijalistički poslijediplomski studij Menadžment u zdravstvu.

Kao liječnik dugogodišnje surađuje s nogometnim i rukometnim klubovima, a dugi niz godina član je zdravstvenih timova i stručnog stožera Hrvatske rukometne i nogometne reprezentacije. Certificirani je doping kontrolor pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping.