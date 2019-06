FOTO: Novih 59 kamera u Hrvatskoj automatski čitaju tablice i vide jeste li vezani

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Počelo je postavljanje novih 59 kamera za nadzor brzine na 122 lokacije u Hrvatskoj, a riječ je o najmodernijim kamerama takve vrste.

"Kamere proizvodi švedsko-nizozemska korporacija Sensys Gatso, a ova generacija uređaja razvijena je prije nešto više od dvije godine. Kamere mogu pokriti šest prometnih traka i 32 vozila u snopu istodobno, i to u oba smjera. Senzor je specijalno razvijen za kontrolu prometa, snima četiri slike u sekundi u visokoj rezoluciji, 20 megapiksela. Automatski čita tablice i putem mobilne mreže fotografije se u realnom vremenu šalju u policiji. Aplikacija također automatski ‘povuče’ podatke o vlasniku vozila i generira obavijest o prekršaju", pojasnio je za Podravski.hr Davor Pilić iz zagrebačke tvrtke Meditronik, koja je dobila posao postavljanja kamera za MUP.

Radarski snop aktivan je 24 sata dnevno, a vozila počinje „loviti“ na stotinjak metara udaljenosti. Fotografiju snima na otprilike 35 metara udaljenosti te je to trenutak u kojemu se presuđuje radi li se o prekoračenju brzine ili ne. Na fotografijama se bez problema razaznaje jesu li vozač i suvozač vezani, a također će se vidjeti ako vozač koristi mobitel na nedopušten način i sve će se to sankcionirati. Snima se vozača u prekršaju bez obzira na to u kojem se smjeru kretao.

Kamere su dosta skupe - nekoliko stotina tisuća kuna, ali pokazalo se da se investicija isplati u samo mjesec do dva mjeseca, pojasnio je Pilić za Podravski.hr.