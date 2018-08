FOTO: Inspekcija još 2016. naredila sanaciju Mosta slobode, radova još nema

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Pomoćnik ministra graditeljstva Željko Uhlir kazao je kako je inspekcija za Most slobode u Zagrebu, odnosno za njegove nedostatke i općenito sustav održavanja, još prije dvije godine izdala rješenje, piše Večernji list.

Svako odgađanje znači još veću štetu. Mostovi se rade da stoje sto godina, ali samo ako se održavaju i pregledavaju redovito. U Zagrebu je problem upravo to što mostove nitko sustavno ne prati – rekao je Željko Uhlir.

U siječnju ove godine iz Grada Zagreba su rekli da bi ovog proljeća trebali početi radovi na Mostu slobode i potrajati idućih pet mjeseci. Bude li kašnjenja s radovima, odnosno protegnu li se oni i na ljeto, obećavali su u Gradu, radit će se i vikendom i praznicima.

Lani u prosincu tražila se tvrtka koja će obnoviti most između Bundeka i hipodroma, a na natječaj su se javile dvije zajednice ponuditelja. Grad je od njih tražio da dostave dodatne dokaze o tome da su sposobne odraditi traženi zadatak, a krajem travnja jednu su tvrtku, za koju su procijenili da nije dostavila dostatan dokaz, eliminirali.

Ostala je "u igri" zajednica ponuditelja Spegra i Spegra inženjering, od koje je traženo u svibnju da ispravno popuni sve obrasce u natječajnoj dokumentaciji. Kad je i to napravljeno, Grad im se opet obraća dopisom u lipnju i moli ih da dostave pisanu izjavu o produljenju roka valjanosti ponude jer je ona, zbog silnih odugovlačenja, prestala važiti. Za to da Gradu kažu žele li još uvijek raditi Most slobode, imaju vremena do 5. rujna, što, barem u teoriji, znači da bi se most mogao sanirati, počnu li radovi odmah, do proljeća.

Večernji list neslužbeno doznaje iz Grada, da će ove godine Most slobode ostat će kakav jest jer, budući da od studenog kreću ozbiljni radovi na remetinečkom rotoru, dvije gradske žile kucavice ne mogu se samo tako prekinuti, piše Vecernji.hr