Fortenova grupa objavila detalje refinanciranja roll-up kredita

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Fortenova grupa je u petak izdala obveznice u iznosu od 1,157 milijarde eura, čime je zaključen proces refinanciranja Ugovora o najstarijem zajmu od 8. lipnja 2017. godine (SPFA zajam), priopćeno je iz Fortenove.

"Novo financiranje strukturirano je kao četverogodišnja obveznica u iznosu do 1,157 milijarde eura s kamatnom stopom od 7,3 posto plus EURIBOR, uz donju granicu od 1 posto, a financiranje predvodi HPS Investment Partners u suradnji s VTB bankom", navodi se u priopćenju.

Iz Fortenove ističu i kako će se, "u okviru postignutog dogovora o refinanciranju, kamatna stopa sukcesivno snižavati kako Fortenova grupa bude smanjivala omjer duga i dobiti iz operativnog poslovanja".

"Zaključenjem aranžmana novog financiranja Fortenova grupa je u potpunosti refinancirala SPFA zajam i osigurala srednjoročnu stabilnost, kao i dugoročnu održivost, rast i razvoj. Zahvaljujemo svim dioničarima koji su prepoznali i podržali proces koji je u interesu svih dionika. Fortenova grupa sada ulazi u novu fazu poslovanja u kojoj će nam fokus biti na povećanju profitabilnosti, poboljšanju učinka i stvaranju dodatne vrijednosti za sve dionike", izjavio je u priopćenju glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško.

Inače, Privremeno vjerovničko vijeće Agrokora u srijedu je većinom glasova - s tri glasa predstavnika financijskih vjerovnika, a protiv dva predstavnika dobavljača, izglasovalo refinanciranje SPFA zajma odnosno roll-up kredita.

Dva predstavnika dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću - Mate Brlošić u ime malih i Marica Vidaković u ime velikih dobavljača, glasovali su u srijedu protiv refinanciranja roll-up kredita, obrazlažući da taj ugovor o zaduženju s novim kreditorima sadrži spornu klauzulu o ograničenju isplate graničnog duga dobavljačima koja je u suprotnosti s odredbama usuglašene i potpisane nagodbe za Agrokor.

Roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura realiziran je u lipnju 2017. godine za pokriće dugova Agrokora. Pregovori o njegovu refinanciranju trajali su duže vrijeme s obzirom da je taj kredit, po podacima s početka travnja kada je s radom počela i Fortenova grupa koja je preuzela poslovanje Agrokor grupe, imao tada osnovnu kamatu od 11,5 posto, a koja je do rujna, kada kredit istječe, trebala narasti do 14 posto, a efektivno do 18 posto.