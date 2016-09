Flixbus uskoro uvodi još jednu dnevnu liniju za top destinaciju iz Hrvatske

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mobilni europski start-up FlixBus, jača mrežu linija prema jednoj od top destinacija iz Hrvatske.

Prateći kretanje FlixBus putnika u posljednja tri mjeseca, gradovi Budimpešta, München, Beč i Ljubljana pokazale su se kao top destinacije putnika iz Hrvatske.

Kako piše Večernji list, od 30. rujna do Budimpešte će se tako moći putovati 2x dnevno, dok putnici do Ljubljane već sada mogu birati između 6 polazaka dnevno, a do Münchena između 5 polazaka dnevno. Za putovanje u Beč pak mogu birati između 3 polaska dnevno. Iz ovih glavnih FlixBus čvorišta putnici mogu nastaviti svoje putovanje u najudaljenije europske gradove. Besplatan wi-fi, besplatna prtljaga, utičnica, više prostora između sjedala i besplatna promjena ili otkaz rezervacije do 15 minuta prije polaska, dodatna su vrijednost i izbor za putnika.

