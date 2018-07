Ekonomski analitičar otkriva koliko će naš nogometni uspjeh utjecati na rast BDP-a

Foto: Getty Images

Ekonomski analitičar Luka Brkić gostovao je u Novom danu televizije N1 i komentirao utjecaj uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji na gospodarstvo i rast BDP-a.

Na pitanje može li se znanstveno potvrditi korelacija ulaska u finale rasta BDP-a Brkić je odgovorio:

- Može se potvrditi zbog toga što je to rast na komponenti osobne potrošnje, jer je to situacija euforije, ljud troše više nego prije i to se može usporediti s božićnim i novogodišnjim blagdanima. Koliki su efekti samo nogometne euforije vrlo je teško izračunati. U Hrvatskoj se dodatno komplicira taj izračun obzirom na rast potrošnje koji izaziva turistička sezona. Dakle, teško je razlučiti koliko je to nogomet, koliko je to ova euforija, a koliko turizam. Definitivno je Svjetsko prvenstvo učinilo puno za ovu zemlju. Nema toga novca kojim bi se moglo platiti tu turističku promociju. Fifa je najveća međunarodna organizacija, prema tome, sve ono što je vezano za sport, poglavito za nogomet je nešto što definitivno doprinosi imidžu Hrvatske i doprinosi opipljivim parametrima. Sad je puno više ljudi koji su čuli za Hrvatsku, stvarno nema kutka planeta Zemlje koji nije čuo za nas. Međutim, uvijek treba dodati, kad je riječ o turizmu, jedno blago upozorenje na moguću opasnost kad se najveći dio rasta temelji na tome. Ušli smo 20 posto BDP-a iz sektora turizma i to nije dobro, zaključio je Brkić.