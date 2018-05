Država objavila natječaj za zakup 26 poslovnih prostora na atraktivnim lokacijama

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Raspisan je natječaj za zakup 26 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, na lokacijama u Osijeku i Vinkovcima, priopćeno je u subotu iz tvrtke Državne nekretnine d.o.o.

Od 26 poslovnih prostora ponuđenih za zakup, 25 je u Osijeku, a jedan je u Vinkovcima. Većina ih je na atraktivnim lokacijama poput Županijske ulice (centar) i Kuhačeve ulice (Tvrđa) u Osijeku, te na drugim također atraktivnim lokacijama, navode iz tvrtke Državne nekretnine d.o.o., za transparentno upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima u vlasništvu države.



Pregledi poslovnih prostora, koji se daju u zakup u „viđenom stanju“, organizirani su od 14. do 21. svibnja 2018. u terminima određenim natječajem.



Predložene djelatnosti u poslovnim prostorima su od ugostiteljske, trgovačke, uredske, uslužne, zanatske do proizvodne te ostalih djelatnosti. Početne cijene zakupa su od oko 289,00 do 10.394,00 kuna, ovisno o zoni i veličini prostora, a veličine prostora od oko 14,00 do 146,00 metara četvornih, navodi se u priopćenju.



Rok za dostavu pisanih ponuda za zakup je 28. svibnja 2018. do 12 sati, a ponude se dostavljaju trgovačkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. u Zagrebu, Planinska 1.



S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu na rok od 5 godina, ako je ispunio uvjete natječaja te ponudio najviši iznos zakupnine.



U posljednja tri natječaja za zakup poslovnih prostora na području Republike Hrvatske ukupno je objavljeno 98 poslovnih prostora, te je za iste pristiglo 548 ponuda. Za najpovoljnijih 65 u tijeku je sklapanje Ugovora o zakupu.



Naglasak je na proaktivnom pristupu, odnosno aktiviranje praznih prostora u vlasništvu države, te i sad očekujemo dobar odaziv na natječaj, navode iz Državnih nekretnina d.o.o..



Adrese prostora, raspored pregleda kao i svi detalji te uvjeti natječaja objavljeni su u Javnim pozivima za podnošenje ponuda za zakup na internetskoj stranici 1/18.