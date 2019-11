Drugu godinu zaredom podigli umirovljenicima božićnicu

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Grad Trogir drugu je godinu za redom podignuo cenzus za dodjelu božićnice umirovljenicima, ovaj put sa 2.000 na 2.200 kuna mirovine.

Umirovljenicima s mirovinom do 1.000 kuna isplatit će se 400 kuna božićnice, onima čija je mirovina od 1.001 do 1.700 kuna božićnica će iznositi 300 kuna, a umirovljenicima s mirovinom od 1.700 do 2.200 kuna 200 kuna.

Umirovljenici će novac moći podignuti u idućih mjesec dana, do 20. prosinca i to u Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja od 8 do 14 sati. Sa sobom moraju imati 'odrezak' posljednje mirovine koju su primili, osobnu iskaznicu i OIB, navodi Grad Trogir.