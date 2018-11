Dizalo u zgradi s tri kata košta 340.000, a stanari bi sudjelovali sa 51.000 kuna

FOTO: GettyImages

U pismu će biti detaljno objašnjeno o kakvom se projektu radi i kako se planira realizirati. Predstavnici stanara imat će rok do 31. siječnja sljedeće godine odgovoriti na to pismo, odnosno nakon što provedu anketu među stanarima trebaju ispuniti obrazac predprijave (bude li većina za ugradnju dizala) i poslati ga na priloženu adresu Društva HPT umirovljenika Zagreb, piše Večernji list.

Takvih je zgrada u 150 gradova 16.840, a u tim stubištima su 156.202 stana u kojima živi oko 700.000 ljudi.

Prema proračunima Koordinacije, za ugradnju 13.500 dizala potrebno je u četiri godine osigurati 536 milijuna eura. U četiri godine bi pak na ugradnji tih dizala bilo zaposleno oko 2000 radnika, a još bi 300 ljudi bilo zaposleno na njihovu održavanju.

Predviđeno je da se troškovi ugradnje sufinanciraju s 85 posto iznosa iz fondova EU, uključujući i 25 posto PDV-a te uređenje pristupa iz javne površine do ulaza u dizalo. Vlasnici stanova sudjelovali bi s 15 posto troškova.

Prema izračunima Koordinacije, ukupna cijena ugradnje dizala nosivosti do 300 kilograma po stubištu, u koju su uključeni i troškovi projektiranja i nadzora, iznosi od 340.000 kuna za zgradu s prizemljem i tri etaže do 440.000 kuna za zgradu s prizemljem i osam etaža. Pri tome bi se 85 posto tih troškova pokrilo iz fondova EU pa bi primjerice za zgradu s prizemljem i tri etaže udio stanara u troškovima iznosio 51.000 kuna. Za zgradu koju čine prizemlje i osam katova udio stanara u troškovima ugradnje lifta bi pak iznosio 66.000 kuna.