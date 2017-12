Danas počinje Advent u Zagrebu uz jednu veliku novost

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Advent u Zagrebu jedna je od najvažnijih turističko-kulturnih manifestacija za zagrebački i hrvatski turizam, koja bogatim programom želi stvoriti što ljepši predblagdanski ugođaj, a očekuje se da će kao i lanjskih godina pridonijeti rastu turističkog prometa u Zagrebu, ističu iz Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ).

Osmi po redu Advent u Zagrebu trajat će od 2. prosinac ove do 7. siječnja iduće godine, a tradicionalno počinje paljenjem prve adventske svijeće na vijencu oko Manduševca na Trgu bana Jelačića, dok će se kasnije navečer na trgu Zrinjevac upaliti i središnja blagdanska rasvjeta te otvoriti Ledena bajka s klizalištem ispred Umjetničkog paviljona na Tomislavovom trgu.

Sutradan, 3. prosinca otvara se i Advent na Gornjem gradu, gdje će se i ove godine održavati programi na platou Gradec, u galeriji Klovićevi dvori, na Vranicanijevoj poljani, u tunelu Grič, na Strossu i drugim mjestima.

Novost je ove godine dogovor s Uredom predsjednice RH da se za posjet građanima za vrijeme Adventa otvori Vila Prekrižje od 16 do 20 sati svaki dan, za što će ZET organizirati posebne autobusne linije.

Nastavlja se i program Adventa na Europskom trgu, u Marićevom prolazu, na Kaptolu (žive jaslice ispred katedrale) i na ulicama u središtu grada s Božićnim sajmom.

Posjetitelji će moći pogledati i tri velike izložbe, među kojima "Mind from the future" o Nikoli Tesli, koja će potom u New York, a zanimljivost su i božićni koncerti s balkona na više lokacija, Advent u Zoološkom vrtu u Maksimiru te novogodišnja smjena straže.

Šećer dolazi na kraju... godine

"Advent u Zagrebu je do sada već dva puta za redom bio pobjednik natjecanja European Best Christmas Destination, a ove godine po tu 'titulu' kreće treći i zadnji puta, a svi koji žele glasovati to mogu učiniti do 11. prosinca na web stranicama organizacije European Best Destinations (EBD)", poručuju iz TZGZ-a.

Slogan ovogodišnjeg Adventa je "Šećer dolazi na kraju.. godine", čime se želi ukazati pažnja na važnost te manifestacije za zagrebački turizam, ali i sinergije javnog i privatnog sektora koja je ključna za uspjeh i turizma i takve manifestacije, pogotovo zbog njene duljine trajanja, opsežnosti i kvalitete programa.

"Program Adventa ove će godine trajati 40 dana s ukupno više od 300 različitih događanja, a troškovi TZGZ-a za to su slični lanjskima. Kako je bilo primjedbi o previše lokacija, odlučili smo smanjiti njihov broj, a neke promijeniti pa tako primjerice popularno "fuliranje" seli iz Tomićeve i Kurelčeve ulice na Strossmayerov trg. Ove smo godine odlučili više pažnje posvetiti kvaliteti, a manje kvantiteti", naglašavaju iz TZGZ-a.

Vjeruju i da bi u Zagreb zbog Adventa u prosincu moglo doći više od lanjskih 95 tisuća turista, koji su ostvarili gotovo 170 tisuća noćenja, što su u odnosu na prosinca 2015. bila povećanja od 34 i 37 posto.