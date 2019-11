Crni petak: Stručnjak otkriva zamke i opasnosti na koje treba posebno obratiti pozornost

Foto: Getty Images

"Crni petak" ili "Black Friday", kako je poznat u cijelom svijetu, dan je u godini kad trgovci, vjerojatno, ostvaruju najveći promet u godini. Različite akcije i popusti kupcima nude mogućnost da kupe željene proizvode po povoljnijim cijenama (ponekad i znatno nižima no što su one inače u trgovinama). Neki će iskoristiti akcije za kupovinu božićnih darova, drugi za kupovinu proizvoda koji dugo žele, ali ga nisu željeli ili mogli platiti ranije, no treba obratiti i pozornost na neke zamke i opasnosti s kojima bi se mogli susresti pri kupovini.

Kako gotovo trećina Hrvata kupuje preko interneta, a ta brojka iz godine u godinu samo raste, jasno je da će ove godine na Crni petak kupovati i oni koji još nemaju iskustva s kupovinama na takvim akcijama. Na taj se dan treba kloniti zamki i tako kupovinu na Crni petak učiniti ugodnim, a ne neugodnim iskustvom. Posljednjih godina sve se više trgovina i online trgovaca odlučuje na akcije pod nazivom Crni petak. U poplavi oglasa, newslettera i različitih reklama, kupcima se ponekad čini da su ponude predobre da bi bile istinite.

"Kao korisnici interneta, svakodnevno smo, svjesno ili nesvjesno, izloženi različitim promotivnim porukama, oglasima i newsletterima kojima je cilj utjecati na nas i potaknuti na akciju. S obzirom na to da je kraj studenoga ove godine 'rezerviran' za Black Friday, većina oglašivača odlučila je svoje poruke oblikovati tako da komunicira ponude vezane za Crni petak. Istina je da se broj oglasa u to vrijeme intenzivira, ali ne možemo reći da njihova količina istovremeno komunicira i nesigurnost kupnje.

Online kupnja, kao i ona 'klasična', ne smije biti nepromišljena. Primjerice, ako određeni trgovac komunicira ponudu s popustom do 70 posto, kupac treba biti svjestan da se to ne mora nužno odnositi na sve artikle. Ponuda je kao takva legitimna i ne možemo reći da je riječ o prijevari", rekao je Ivica Kruhek, direktor tvrtke Marker, koja je specijalizirana za izradu internetskih trgovina za Zimo.hr.

Što uopće online kupnju čini sigurnom?

"Najsigurniji način online kupnje uključuje korištenje sigurnih sustava plaćanja, tzv. payment gatewaya, ili sustava kao što je to PayPal koji uključuju dvostupanjsku autentifikaciju. Prilikom te vrste plaćanja kupci koriste token, a sukladno tome imaju i zaštitu vlastite banke. Također, kupci na svojoj strani imaju i različite zakone koji im omogućavaju da neželjenu ili neodgovarajuću robu vrate trgovcima.

Online trgovina potpuno je sigurna ako kupujete na provjerenim web-stranicama sa zaštićenim sustavima naplate. Kad napokon dođete do zadnjeg koraka, savjetujem vam da ne spremate broj svoje kartice i lozinku u pregledniku kako ne biste drugima otvorili mogućnost zloupotrebe vaših podataka.

Ako se odlučujete na online kupnju, najbolje bi bilo kupovati robu iz zemalja EU-a jer kupci iz svih zemalja kupuju pod jednakim uvjetima. Ako kupujete iz SAD-a ili drugih zemalja, trebate biti svjesni činjenice da određeni artikli podliježu carinjenju, što u konačnici utječe i na iznos", savjetuje Kruhek.

Dobar webshop je onaj koji svojom funkcionalnošću i dizajnom može posjetitelje pretvoriti u kupce, odnosno potaknuti ih da učine onaj posljednji klik i privedu kupnju kraju, smatra Kruhek.

"Najveća zamka u koju web-trgovci ulaze jest spora ili gotovo nikakva prilagodba kupcima. Konstantnom analizom ponašanja posjetitelja stranica stječe se uvid u navike i ponašanje vlastitih klijenata, ali i u načine kako koriste web. Osluškivanje želja kupaca, praćenje reakcija na ponudu, akcije i promocije te stalna prilagodba i podizanje razine usluge postulati su svake uspješne online trgovine koja mora pružiti kvalitetno iskustvo i treba odgovarati većini korisnika. U danima kao što su to Crni petak ili Cyber ponedjeljak, treba imati na umu povećan broj posjeta i povećan promet, stoga web-stranice trebaju imati i odgovarajuću serversku infrastrukturu čiji su resursi dovoljni da im omoguće neprekidan, kontinuiran rad, bez usporavanja ili gašenja sustava", otkriva Kruhek.

Podaci Eurostata za prošlu godinu, kad je Crni petak u Hrvatskoj doživio pravi uzlet, kažu da oko 30 posto Hrvata kupuje online.

"Te su brojke nedvojbeno uvećane kad je riječ o Crnom petku. Vlastito nam je iskustvo pokazalo da su pojedine web-trgovine, koje je Marker izradio, lani za vrijeme Crnog petka zabilježile više od 1500 narudžbi, što prikazuje potrošačke navike Hrvata i potvrđuje tvrdnju da i mi pratimo globalne trendove", ističe.

Pojedine stranice imaju ugrađene tajmere koji odbrojavaju određeno vrijeme do kraja posebne ponude - mogu li ti tajmeri utjecati na kupovinu i pritisnuti kupce da donesu odluku što prije?

"Korištenje vremenskog ograničenja i mjerača vremena klasična je marketinška metoda. Kako poruke poput 'Sniženje traje do petka, 29. studenog!', koje zatječemo u trgovinama stvarajući pritisak 'tjeraju' kupce na bržu kupovinu, tako i odbrojavanje do zatvaranja mogućnosti online kupnje najčešće tjera kupce da ubrzaju svoju kupnju u virtualnom svijetu", pojašnjava Kruhek.

U posljednje vrijeme sve više trgovina i brendova prodaje svoje proizvode i putem društvenih mreža.

"Istraživanja koja je napravio AdWeek pokazala su da čak 87 % online kupaca vjeruje kako društvene mreže utječu na njihovu odluku, stoga je prvo na što trebate obratiti pozornost na mjesto s kojeg kupujete, a pogotovo kad to činite prvi put. Istražite webshop i brend koji se nalazi iza profila, raspitajte se i zatražite savjet drugih, jer se često događa da nas uzbuđenje i navale na popuste Crnog petka učine brzopletima i potaknu nas na naglu kupnju. Iskustva prošle godine pokazala su nam da su neki trgovci svoje ponude za Black Friday najavljivali na sva zvona, no broj artikala koji su imali na raspolaganju nije mogao pratiti traženja kupaca. Zato, ako je to moguće, prije nego što se odlučite na kupnju, provjerite i zalihe željenog proizvoda u trgovini", savjetuje Kruhek za Zimo.hr.

Kupovati na "Crni petak odnosno Cyber ponedjeljak" ili pričekati još malo?

"Dani kao što su Crni petak ili Cyber ponedjeljak omogućavaju nam uštede prilikom kupnje i do 70 posto, a zanimljivo je da tehnološki uređaji budu sniženi i do 80 posto. Unatoč visokim sniženjima, većina nas racionalno raspolaže svojim budžetom, stoga je planiranje sastavni dio svake veće kupnje. Istražujte, uspoređujte cijene, nemojte biti brzopleti i naglo donositi odluke o kupnji te budite pažljivi kad ostavljate svoje podatke. Online kupnja je sigurna, ali vodite računa o mjestu s kojeg kupujete", savjetuje Ivica Kruhek.