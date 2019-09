Četvrtina turističkih subjekata zbog lošije sezone snižavala cijene, poskupjeli nisu ni oni koji su ulagali

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U anketi koju je Hrvatska gospodarska komora provela među svojim članicama, trećina turističkih kompanija ustvrdila je da je visoka sezona bila na istoj razini kao i lani, a trećini je ona bila bolja od prošlogodišnje, dok je 25 posto anketiranih sezonu ocijenilo lošom.

Iako je čak tri četvrtine ispitanih (74,3 posto) tijekom priprema za ovu turističku sezonu značajnije ulagalo u kvalitetu ponude, te se investicije nisu značajnije odrazile na cijene.

Većina anketiranih (58,5 posto) poduzetnika uopće nije dirala cijene svojih usluga u odnosu na prošlu godinu. Gotovo četvrtina ih je spustila cijene prije početka (12,7 posto) ili za vrijeme visoke sezone (10,6 posto), dok je 18,3 posto ispitanika dizalo cijene u istom razdoblju.

U HGK navode da je preko 40 posto subjekata mijenjalo cijene u rasponu do 5 posto u odnosu na prošlu sezonu, a 30 posto ih je vršilo korekcije od 6 do 10 posto. Osjetnije promjene cijena od 11 do 20 posto prisutno je kod 13,2 posto ispitanika, dok je 14,7 posto njih korigiralo cijene od 21 posto naviše. Nije poznato, međutim, radi li se o snižavanju ili povećavanju cijena, jer se taj detalj nije tražio u anketnom pitanju HGK, doznajemo.