Budući šef Agrokora Maksim Poletaev otkrio prioritete i poručio: Već smo se sve dogovorili s Amerikancima

Danas je na njemu da spasi milijardu i 100 milijuna eura koje je Sberbank uložio u Agrokor. Poletaev je, naime, postao posebni savjetnik predsjednika Uprave Sberbanka za Agrokor.

U intervjuu za RTL Direkt otkrio je prioritete novog vlasnika Agrokora i kakvih će promjena biti u odnosu s dobavljačima.

"Iskreno rečeno, to nije ono što smo htjeli. Naš je glavni zadatak bio vratiti naš kredit, nakon što postanemo vlasnici 40-postotnog udjela u Agrokoru. To mora prvo potvrditi sud, to još uvijek nije rješenje. Nakon što sud potvrdi i to bude zakonsko rješenje, onda ćemo tek postati vlasnici. Ali, još jednom, to nije ono što smo htjeli", kazao je Poletaev.

S obzirom na to da je nagodba tek izglasana, Poletaev tvrdi kako prije nje Sberbank nije razmišljao o novoj upravi. "Koncentrirali smo se na nagodbu s vjerovnicima, a pitanje uprave će doći kasnije. Tu bih izrazio veliku zahvalnost hrvatskim potrošačima, klijentima Agrokora i Konzuma, koji su bez obzira na situaciju, bez obzira na sve što je poduzimala vlada, ostali vjerni i kupovali u koncernu. To je bio glavni razlog uspjeha procesa u Agrokoru. Što se tiče sadašnje uprave, gospodin Peruško i Irena rade dobar posao, danas sam razgovarao i s gospodinom Jurijem Solovjevim iz VTB-a i dogovorili smo se da u ovom trenutku valja provesti pravilnu implementaciju nagodbe i ne istrčavati", kazao je Poletaev.

Iako neki hrvatski dobavljači strahuju da bi s novim, stranim vlasnicima mogli izgubiti svoje udjele na policama Konzuma, Poletaev kaže kako ne treba živjeti u strahu.

"Domaći dobavljači su podržali Agrokor u turbulentnim vremenima kada je Agrokoru bilo izrazito teško i zato im hvala. Zdrav smisao nam nalaže da podržimo domaće dobavljače, one koji su pokazali maksimalnu lojalnost. S druge strane, tu će svakako biti razgovora o optimizaciji procesa, troškovima i o cijenama. Ali, svakako to će biti tržišno rješenje koje će se bazirati na cijenama jer pred dioničarima moram pokazivati profit, a ne gubitke", kazao je.

Uz ruske banke, drugi najveći suvlasnici postaju američki fondovi, a upitan hoće li se ta svojevrsna rusko-američka koalicija uspjeti dogovoriti oko zajedničkog upravljanja i poslovnih poteza, Poletaev odgovara da su se oni s Amerikancima već dogovorili.

"Znate, novac je međunarodna stvar, ni ruska ni američka, i važno je dogovoriti se o principu funkcioniranja. A oni su jednaki, dobit, efektivnost, transparentnost, tržišna kapitalizacija. Primjer Agrokora je dobar primjer kako ruske kompanije, mogu s američkim i hrvatskim kompanijama zajedno surađivati i sudjelovati", kazao je Poletaev.

Na pitanje koliko je politika, i hrvatska i ruska i američka, bila uključena u cijeli ovaj proces postizanja nagodbe, Poletaev odgovara da je Putin o svemu bio informiran u trenutku kada je bio izvjestan susret njega i predsjednice Hrvatske.

"Nikada nismo dobivali nikakve komentare od države, zato što država samo traži povrat kapitala, odnosno dividende, porez, pokazatelje učinkovitosti. Nismo nikad imali pritiska ili bilo kakvih preporuka. Još jednom ću ponoviti, nema alternative dijalogu, u temelju dijaloga treba biti razgovor o novcu, i u tom slučaju se političari ne miješaju nego samo rade svoj posao", kazao je Poletaev.