Branko Roglić: Treba omogućiti da se radnika lagano zaposli i otpusti

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gost televizije N1bio je Branko Roglić, vlasnik Orbico Grupe koji je bio u užoj konkurenciji za nagradu Poduzetnika godine.

Smatra da je najveća prepreka poslovanju u Hrvatskoj - administracija.

''Administracija je najveća prepreka za poduzenike. Previše koraka morate napraviti da biste došli do cilja. Papirologija je jedna šuma'', kazao je.

Smatra kako bi i Zakon o radu trebao biti fleksibilniji.

''Treba omogućiti da se čovjeka lagano zaposli i lagano otpusti. Nama trebaju konkurentna poduzeća, a ako ima previše ljenčina onda će poduzeće bankrotirat''.

Roglić je otkrio i recept po kojem se može postati dobar poduzetnik.

''Samo 10 posto ljudi su poduzetnici. To se ne može naučiti jer s tim se rodiš. To su ideje, inteligencija i radna sposobnost. Kad se to ujedini u jednog čovjeka - on je poduzetnik. Jedan poduzetnik može zaposliti više ljudi. On zaposli ljude koje treba i stvara proizvod na tržištu i tako stvara dugoročan biznis'', kazao je Roglić.