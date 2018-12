Božićnice umirovljenicima dodjeljuje 40-ak gradova i općina

Foto: Davor Puklavec/24sata

Grad Osijek najavio je ovih dana da će isplatiti božićnicu svojim umirovljenicima. Glavni uvjet je da im mirovina ne prelazi 2.000 kuna, Novčana se pomoć dijeli u tri kategorije, ovisno o cenzusu. Tako će 300 kuna dobiti oni s primanjima do 1.000 kuna, 200 kuna penzioneri sa 1.000 do 1.700 kuna, a svega stotinu kuna od toga pa do 2.000 kuna. Grad na Dravi mislio je i na svoje socijalno ugrožene stanovnike kojima će također isplatiti božićnicu za blagdane, piše RTL.

U Ozlju pravo na božičnicu ostvaruju svi tamošnji stanovnici s mirovinom do 1.500 kuna kao socijalno ugrožena kategorija. Oni čija mirovina iznosi do 1.000 kuna dobit će 400 kuna božićnice, a oni s mirovinom od 1.000 do 1.500 kuna po 300 kuna. Kako bi ostvarili ovo pravo, umirovljenici se moraju javiti u Grad Ozalj i podnijeti zahtjev.

Ove godine božićnicu će dobiti i umirovljenici u Vinkovcima. Njih više od 1.500 ovoga će četvrtka i petka već moći podići novčane iznose na gradskim blagajnama. Iznosi su jednaki kao i u Ozlju, 400 kuna za one s primanjima do 1.000 kuna te 300 s onima od 1.000 do 1.500 kuna, s tim da je u Vinkovcima uvedena i dodatna kategorija, po 200 kuna božićnice za umirovljenike s mirovinom od 1.500 do 2.000 kuna.

Dalmatinskim gradovima pridružio se i Trogir, gdje će ove godine u odnosu na lani veći broj umirovljenika dobiti božićnice. Naime, cenzus je povećan sa 1.500 na 2.000 kuna mirovinskih primanja, a novčani iznosi jednaki su po kategorijama kao u Vinkovcima, dakle od 200 do 400 kuna.

Podjela božićnica u obliku poklon bonova započela je u Solinu. Vrijednost bona je 300 kuna za umirovljenike s do 1.300 kuna primanja, a 200 za one s do 2.300 kuna. Zanimljivo, ovo pravo ne ostvaruju oni s inozemnom mirovinom, a bonove od 300 kuna dobit će i socijalno ugrožene obitelji.

Božićnice su osigurane i za umirovljenike Metkovića, ali za njih se prijaviti moraju najkasnije do 10. prosinca. Po 300 kuna osigurano je za one s do 1.500 kuna, a po 200 od toga limita do 2.000 kuna mirovine.

S isplatom novčanih pomoći započeo je i Beli Manastir, i to u iznosu od 150 kuna za sve s mirovinom od 2.500 kuna.

Garešnica pak isplaćuje po 200 kuna svojim umirovljenicima s primanjima do 1.500 kuna.

Sredstva je osigurao i grad Zabok, i to po 300 i 200 kuna za penzionere s mirovinama do tisuću, odnosno dvije tisuće kuna.

Umirovljenike s mirovinom nižom od 2.000 kuna iznenadit će će i općina Donji Mihaljevac koja će im ovoga mjeseca na tekuće račune isplatiti po 200 kuna.

Kloštar Ivanić isplaćuje po stotinu kuna božićnice, a općina Ljubešćica po 150 kuna, što je 50 kuna više u odnosu na prošlu godinu.

Po sto i dvjesto kuna za starije građane, ovisno o cenzusu, osigurala su i Klinča Sela.

I općina Gračac osigurala je jednokratnu novčanu pomoć za svoje starije sugrađane, kao i Veliki Bukovec.

Malena općina Vrsi isplaćuje nevjerojatnih 500 kuna svim stanovnicima starijima od 65 godina, a mislili su i na osobe s invaliditetom te socijalno ugrožene koji će dobiti jednako.

Dva milijuna kuna za isplatu božićnice umirovljenicima uoči blagdana osigurao je i Split. No, neće svi dobiti jednako, nego ovisno o visini primanja. Najveći iznos od 300 kuna razveselit će one s mirovinom do 1.500 kuna, dok će 150 kuna dobiti stariji građani čija penzija iznosi od 1.500 do 2.000 kuna. Ujedno je riječ o osobama koje primaju naknadu za umirovljenike, dok korisnike osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb s gradskom naknadom čeka 200 kuna božićnice.

Nakon političke krize i neizvjesnosti u opatijskom Gradskom vijeću, rebalans proračuna je prošao pa će tako umirovljenicima s mirovinom do 3.000 kuna u Opatiji ipak biti isplaćeno 500 kuna božićnice.

Blagdanski poklon iz proračuna, i to za sve umirovljenike, osigurala je i općina Dubrava. Svi stariji građani dobit će sto kuna, dok će oni s mirovinom do 2.000 kuna dobiti 150 kuna.

Božićnicu će sredinom prosinca isplatiti i grad Jastrebarsko. Novčani dar onima s primanjima do 1.500 kuna razveselit će i starije građane Lepoglave, a radi se o simboličnih stotinu kuna.

Po prvi put i Čazma će isplatiti božićnice umirovljenicima, u iznosu od 150 kuna sugrađanima čija mirovina ne prelazi 1.500 kuna. Pod jednakim uvjetima naknadu će isplatiti i grad Valpovo.

Varaždin pak isplaćuje po skromnih 120 kuna građanima čija mirovinska primanja iznose do 2.000 kuna. Grad Dugo Selo nešto je izdašniji te daje po 250 kuna svima s mirovinom do 3.000 kuna, ali zakinuti neće ostati ni oni s primanjima od 3.000 do 4.000 kuna te će dobiti 150 kuna.

Po 200 kuna isplatit će i općina Ližnjan umirovljenicima s primanjima do 2.500 kuna.

Na sve starije od 55 misli i općina Antunovac. Jednokratnu novčanu naknadu umirovljenicima s mirovinom do 1.500 kuna isplatit će i Slavonski Brod te Ilok. Pokloni od 100 i 150 kuna čekaju i stanovnike općine Ernestinovo.

Božićnice bi i ove godine, prema neslužbenim najavama, trebao isplatiti i grad Vukovar. I za većinu ostalih gradova službene se informacije još uvijek čekaju.

Podsjetimo, božićnice svojim starijim građanima ove godine isplaćuju i Velika Gorica, Kutina, Rovinj, Samobor, Vrbovec, Zaprešić, Pleternica, Mursko Središće, općina Punat i Orehovica.

U Gradu Rijeci, za razliku od prethodnih godina, povećan je cenzus mirovine za dodjelu poklon-bona s dosadašnjih 1.400,00 kn na 1.700,00 kn.