Bandić: U Novom Zagrebu bit će novi Manhattan, a gradit će se i novi stadion

Foto: Dalibor Urukalović / Pixsell

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić potvrdio je u četvrtak da se u Novom Zagrebu planira napraviti "Grad u Gradu" između rijeke Save, Avenije Većeslava Holjevca, Avenije Dubrovnik i Ulice Radoslava Cimermana, na površini od gotovo 1,1 milijun četvornih metara, ali nije želio ništa detaljnije reći osim da će to biti novi Manhattan.

"Sve što smo napravili sugrađani i ja u ovih 19 godina je 'ubod komarca' što će se tamo dogoditi. Strpimo se mjesec-dva dana", rekao je Bandić na Trgu bana Jelačića gdje je s pomoćnikom ministra poljoprivrede Zdravkom Tušekom otvorio manifestaciju "Valentinovo na Jelačiću", na kojoj se do 15. veljače predstavlja 50-ak proizvođača vina.

Podsjetio je kako se na redizajn Zagrebačkog velesajma čeka 50 godina, baš kao i okolnih površina Hipodroma, parkirališta na istočnoj strani Velesajma, igrališta NK Lokomotive ...milijun i tristo tisuća kvadrata, grad u gradu.

"Ako je Radnička - zagrebački Champs-Elyséesi, onda bi to trebao biti zagrebački Manhattan - grad u gradu", rekao je Bandić.

Bandić: Završit ćemo sjevernu tribinu Dinamovog stadiona gdje će useliti sportske i druge institucije

Na pitanje novinara odustaje li se od gradnje novog stadiona budući da je najavio ulaganje od 280 milijuna kuna u maksimirski stadion, Bandić je odgovorio da priopćenjem informirati građane o tri faze dovršetka Dinamovog stadiona te najavio da će u prvoj fazi, s kojom će krenuti, završiti i staviti u funkciju sjevernu tribinu.

Bandić je istaknuo i kako još nije siguran što od maksimirskog stadiona napraviti - "da li to zbrisati sa lica Zemlje, pa napraviti stadion Nacionale na Blatu zajedno s Vladom RH ili ulagati u ovo, u 'Skadar na Bojani'".

To je jedini projekt koji nisam dovršio jer ne znam kako ću...to su radili arhitekti po narudžbi tadašnjih mojih kolega..Moji predčasnici - o kojima sve najbolje - su učinili to da su, dodvoravajući se prvom predsjedniku Tuđmanu, htjeli sklepati nešto od krova. A kuća se gradi od temelja, rekao je Bandić.

Naglasio je da će se sjevernu tribinu u prvoj fazi završiti i staviti u funkciju. Ondje će preseliti neke sportske, javne i druge institucije za mlade kako bi se oplemenio prostor od 16.000 'kvadrata' i počeo donositi neku korist, dodao je.

A što se tiče krova i dovršetka stadiona, još nismo donijeli odluku što ćemo tamo raditi. Slijedi sastanak s Hrvatskim nogometnim savezom, s predstavnicima Dinama i Vladom RH. Nakon toga ćemo donijeti odluku, najavio je Bandić.

Istaknuo je da je Vladi već poslao poruku za stadion i da Grad nudi zemljište u Blatu.

Izmijenit ćemo Generalni urbanistički plan i napraviti stadion najljepši u ovom dijelu Europe, za 30-35.000 ljudi, za potrebe održavanja svih sportskih sadržaja. Hoće li to biti Allianz Arena ili će to biti Comunale iz Rima? No, na tom stadionu bi se mogli odvijati svi sportski i nogometni događaji, ne samo za Hrvatsku, nego i za Dinamo. Mi smo premala i nismo prebogata zemlje da bi rasipali novce.

Bandić se na Trgu bana Jelačića, zajedno sa s članicama Foruma žena Stranke rada i solidarnosti, družio s građanima i dijelio ruže povodom Dana zaljubljenih.