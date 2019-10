Austrijska skijališta traže radnike: Provjerite kolike su plaće

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na austrijskim skijalištima traže se kuhari, konobari, recepcioneri, sobarice.... Riječ je o sezonskim poslovima, od petnaestoga studenoga, odnosno od prvog prosinca do Uskrsa, ovisno o poslodavcu i njegovim potrebama. Radi se o šest dana u tjednu, od 48 do 52 radna sata, piše Slobodna Dalmacija.

Stipe Erceg, hvarski ugostitelj s dugogodišnjim iskustvom rada u inozemstvu, vanjski je suradnik tvrtke koja posreduje pri zapošljavanju naših radnika u Austriji. Erceg poziva sve željne angažmana da mu se jave.

- Radi se o sezonskim poslovima, od petnaestoga studenoga, odnosno od prvog prosinca do Uskrsa, ovisno o poslodavcu i njegovim potrebama. Radi se o šest dana u tjednu, od 48 do 52 radna sata. Smještaj i hrana radnicima su osigurani - kaže Erceg, i napominje da su poslodavci u Lechu, gdje je i on sam radio u zimskim mjesecima kad posla na Hvaru nema ni približno u onoj mjeri kao što je to slučaj ljeti, osigurali radnicima sezoncima cijeli niz pogodnosti kako bi ih privolili da im se stalno vraćaju.

Popusti pedeset posto

- Većina austrijskih poslodavca svojim je radnicima osigurala u pola jeftinije skijaške karte ili tečajeve jezika. Konkretno, ceh vlasnika hotela i ugostitelja u Lechu je za radnike izborio povlasticu da uz predočenje “Lech carda” imaju popust na večere, piće, masaže, žičaru... Na sve se načine ljude stimulira da ostanu gore raditi i ti su popusti značajni, iznose po pedeset posto i više - veli Erceg.

Naš sugovornik pojašnjava da se ova vrsta rada nikako ne smije uspoređivati s odlaskom mladih u Irsku ili Njemačku.

- Zato jer se oni koji odu raditi na skijališta vrate kući za pet ili šest mjeseci, a kako ne moraju plaćati stan, hranu i režije, većina ih uštedi priličan novac. Naravno, oni koji žele odraditi i ljetnu sezonu, slobodno se mogu angažirati kod istih hotelijera - napominje Erceg.

A kako se kreću plaće? Može li se za pola godine rada dobro zaraditi u Austriji?

- S obzirom na to da su svi troškovi boravka radnicima pokriveni i da se svi prekovremeni radovi plaćaju - može. Pomoćni konobari su plaćeni od 1500 do 1700 eura neto. Šefovi sekcija u hotelu imaju plaće od 1800 do 2000 mjesečno, ovisno, naravno, o tome u kojem objektu je zaposlenik angažiran i kakvo mu je radno iskustvo odnosno poznavanje njemačkog jezika - veli naš sugovornik.

Interesantno je da se staž koji naši ljudi odrade u Austriji, uredno evidentira i u Hrvatskoj. Radni staž u Austriji računa se za ostvarivanje mirovine u toj zemlji, bez obzira što je riječ o sezonskim poslovima.

- Gore se stvarno radi, ljudima zna biti psihički teško nakon kojeg odrađenog mjeseca, ali kad se sve zbroji i oduzme, prođe se jako dobro. Steknete dragocjeno poslovno iskustvo jer su to odreda hoteli najviše kategorije, a donese kući i priličnu ušteđevinu, jer, za razliku od rada u Irskoj gdje treba iz dobivene plaće namiriti visoku najamninu, hranu i režije, ovdje sve to plaća poslodavac.

Radnicima su, što je također važno, osigurane trinaesta i četrnaesta plaća. Znači, imaju pravo na božićnicu i jednu dodatnu plaću ako rade dvanaest mjeseci. To bi značilo da oni koji rade pola godine, dobivaju još jednu plaću, preciznije, pola dodatne plaće i božićnicu - objašnjava Erceg.