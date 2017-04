Alarm: visoki PDV i kadrovi počeli zatvarati restorane

Apsurdno je da produljene smjene kod nas nisu dopuštene kao u Austriji, Njemačkoj ili Irskoj/ FOTOLIA

Zbog porasta PDV-a na ugostiteljske usluge s 13 na 25 posto, što je samo jedan u nizu visokih nameta poduzetnicima, kroničnog nedostatka radne snage i neusklađene zakonske regulative, stanje u hrvatskom ugostiteljstvu je alarmantno, a zbog pada prometa u prva tri mjeseca počeli su se zatvarati renomirani restorani s dugogodišnjom tradicijom.

Upozoravaju to ugostitelji okupljeni pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, koji su se na sastanku održanom u utorak dogovorili da kreću u opsežnu analizu situacije u sektoru, s kojom planiraju nastupiti prema Vladi. "Događa se upravo ono na što smo upozoravali. Početak godine inače jest slabija sezona, no ove godine je mnogo lošija situacija nego lani u istom periodu. Najveći problem imaju restorani na kontinentu kojima su u zadnjih desetak godina ulazni troškovi porasli za 100 posto, a oni nisu dizali svoje cijene. Iako će se s početkom sezone vidjeti kako će raditi restorani na Jadranu, očekujemo da će se ono moći pokriti podizanjem cijena, no restorani na kontinentu koji ovise o domaćim gostima ne mogu značajno dizati cijene.

Stoga u pitanje dolazi opstanak restorana u Slavoniji, Baranji, Međimurju, Zagorju", istaknuo je Ivan Bogović, predsjednik Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK, dodajući da osim poreznog opterećenja od 25 plus 3 posto poreza na potrošnju, ugostitelji plaćaju spomeničku rentu, razne komunalne naknade, uz sve više ulazne cijene robe.

"Naš prihod ove godine bi trebao rasti za 80 posto da bismo dosegnuli solventnost, a umjesto toga promet nam pada, zbog čega su se u Međimurju već zatvorila tri poznata restorana, otkriva Marijan Martinjaš, vlasnik izletišta i restorana Međimurski dvori. Ugostitelji usto, zbog zastarjelih nastavnih programa u ugostiteljskim školama, imaju visoke troškove edukacije kadrova do kojih je sve teže doći, upozoravaju ugostitelji.

Kvalitetni radnici u ugostiteljstvu napuštaju Hrvatsku zbog boljih plaća koje im domaći poslodavci ne mogu dati, a među nezaposlenima na burzi malo je onih koji žele raditi i za dobre plaće, otkrivaju ugostitelji. Istodobno, zbog Zakona o radu koji ne dozvoljava produženo radno vrijeme, ugostitelji su s premalo radnika prisiljeni ili kršiti zakone ili zatvoriti restoran. Radnici koji bi kod njih u sezoni mogli odraditi produljene smjene, umjesto toga rade u restoranima u Austriji, Irskoj, Njemačkoj. Jozo Barović, vlasnik restorana Bakus iz Stona tvrdi da će u dubrovačkom području biti velik problem s kadrovima već ove godine.