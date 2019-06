Plenković: Spremni smo razmotriti kvote, ali tek kad se zaposle domaći radnici

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"Svejedno imamo plus pet posto u dolasku turista. Imamo 14 posto više Amerikanca, a Kineza čak 48 posto više, i Korejanaca je više i rezervna solucija su nam bili baš turisti iz dalekih tržišta i tu smo kompenzirali i loše vrijeme i oživljavanje susjednih tržišta. Uveli smo 150 novih avionskih linija od prošle godine čime smo pojačali pred i posezonu. I sustavom marina smo dali poticaj nautičkom turizmu", rekao je Cappelli u Zadru gdje je predsjednik Vlade Andrej Plenković predsjedao šestim sastankom Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, piše Večernji list.



"Ja sam protiv smanjenja cijena, indirektno je preko 300.000 ljudi zaposleno u turizmu, možda ćemo i po pitanju strane radne snage povećati kvotu", rekao je Gari Cappelli.

"Rekli su nam da ima dodatnih potreba za oko 3000 radnika, napravili smo u zadnjih dva, tri dana analizu, reakcija će biti već u ponedjeljak, ako bude potrebe mi ćemo dati nove kvote", rekao je ministar Cappelli.

"Inizistiram na tome da ne dođe do bilo kakvih problema, pokušavam još vidjeti što ima u Zavodu za zapošljavanje. U jednoj Austriji 90.000 stranih radnika radi u turizmu, i kod nas ih radi 16,17 tisuća. To je vrlo mali broj u odnosu na to koliko sveukupno imamo turista" dodao je ministar.

Vlada je spremna razmotriti povećanje kvota za zapošljavanje stranaca, ali tek kada se iscrpe mogućnosti zapošljavanja domaćih radnika, rekao je u petak predsjednik Vlade Andrej Plenković.

"Kada nedvojbeno utvrdimo da su iscrpljene mogućnosti zapošljavanja naših državljana, onda smo spremni razmotriti i proširiti kvote, koje su očito u pojedinim dijelovima, osobito na obali, bilo da je riječ o turizmu, ugostiteljstvu ili graditeljstvu nužno potrebne. Mi ćemo iza te odluke stati, ali ne želimo da to bude neargumentirano", rekao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja na margini sastanka sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru.

Podsjetio je da je Vlada jesenas utvrdila kvotu od 65 tisuća radnih dozvola za strance, to jest državljane trećih zemalja koje nisu članice EU-a. Ta je odluka bez presedana u novijoj hrvatskoj povijesti, rekao je Plenković.

"U pojedinim granama čini se da su te kvote konzumirane", rekao je i dodao kako "postoje signali" hotelijera da su na rubu trenutnog kapaciteta i da žele dodatno povećanje kvota

Rekao je i da je Vlada bilo "vrlo izdašna" udvostručivši kvote za strane radnike u odnosu na 2018. godinu.

"Analizirat ćemo. Naravno da želimo da što veći broj hrvatskih državljana koji su trenutno nezaposleni iskoristi ovaj povoljan trenutak, gdje na tržištu rada praktički svatko onaj tko želi raditi u ovom trenutku može dobiti posao. To je naš stav i mi ga čak, na neki način, dijelimo sa sindikalnim središnjicama, jer bismo htjeli da što više naših nezaposlenih ljudi iskoristi ovu priliku", rekao je Plenković.

Dodao je kako je očito da se u pojedinim segmentima događa da su radna mjesta oglašena, a unatoč tako velikom broju registriranih na HZZ-u "nema konkretnih aplikacija".

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Hrvatska udruga turizma (HUT) uputile su u petak apel Vladi u kojem traže da se hitno donese odluka o povećanju kvota za uvoz radnika, tvrdeći da je zbog nedostatka radnika ugrožena turistička sezona.

U priopćenju HUP-a i HUT-a se upozorava da je uoči početka glavne turističke sezone situacija s radnom snage kritična te je ugroženo otvaranje pojedinih turističkih kapaciteta kao i restorana i kafića.

"Lokalnih zaposlenika nema, a kvote za uvoz stranih radnika su se potrošile i potrebna je hitna reakcija Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Vlade", ističu iz te dvije udruge.

Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava pozvali su u petak poslodavce da najprije iskoriste domaću radnu snagu, te poručili da će tek onda, u slučaju potrebe, razmotriti i njihov zahtjev za povećavanjem kvote za uvoz stranih radnika.

Ministarstvo poziva poslodavce da se jave Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koji će ih povezati s nezaposlenima kako bi pronašli odgovarajuću radnu snagu za sezonu.

Ove godine osigurano je preko 15.000 dozvola za zapošljavanje radnika iz trećih zemalja u turizmu, što je dvostruko više nego prethodne godine. Po podacima Ministarstva, kvote za uvoz stranih radnika su pri kraju i ostalo je još oko 2100 dozvola.

"U postupku obrade je nešto više od 3000 zahtjeva za izdavanjem radnih dozvola, tako da je trenutačno nešto više od 900 zahtjeva za dozvole više nego što imamo odobrenih kvota", navodi Ministarstvo.