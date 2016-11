9 razloga zašto bi trebalo uvesti porez na pse

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vezano uz aktualne napise u medijima i velik interes javnosti o mogućnosti uvođenja tzv. poreza na pse, udruga Prijatelji životinja uputit će dopis Ministarstvu financija vezano za uvođenje takva poreza. Udruga navodi uvjete pod kojim podržava porez za pse te daje svoje prijedloge i pojašnjava u devet točaka što bi takav porez značio za zaštitu životinja:

>> Imate li psa mogli biste plaćati 100 eura poreza godišnje?



1. Porez na pse nije dio Zakona o zaštiti životinja - Udruga je tijekom rada Povjerenstva za izmjene i dopune Zakona o zaštiti životinja podržala prijedlog drugih članova Povjerenstva o uvođenju poreza na pse, s ciljem poboljšanja odgovorne skrbi za životinje i sprječavanja napuštanja životinja. Porez na pse ne može biti dio Zakona o zaštiti životinja, a Ministarstvo financija još niti nema započet prijedlog u tom smjeru.



2. Porez za one koji kupuju i prodaju pse - U Hrvatskoj svakodnevno ubijaju pse u skloništima. Broj usmrćenih pasa godišnje se mjeri u tisućama ubijenih zdravih životinja. Skloništa su krcata psima, dok mnogi kupuju pse podržavajući njihov uzgoj i iskorištavanje. Stoga bi se oporezivali građani koji kupuju pse. Ako nekome nije problem izdvojiti nekoliko tisuća kuna za kupnju psa umjesto da ga udomi besplatno, tada mu nije problem izdvojiti ni iznos za porez. Porez bi trebali plaćati i svi koji se bave uzgojem i prodajom pasa.



3. Porez ne plaćaju udomitelji životinja iz skloništa - Porez na pse ne bi plaćali građani koji udomljavaju pse iz skloništa jer oni već pomažu zajednici da se smanji broj napuštenih pasa. Ako netko pronađe psa na ulici, treba ga prijaviti skloništu za životinje kako bi se udomljavanje provelo kroz sklonište. Pronađeni pas mora biti registriran kao napuštena životinja, mikročipiran i kastriran.



4. Povlastice za one koji kastriraju pse - Udruga se zalaže da oni koji su dali kastrirati psa imaju povlastice kroz smanjenje iznosa poreza. Kastracijom se sprječava mogućnost dobivanja neželjenih štenaca.



5. Novac od poreza za zaštitu životinja, projekte kastracije i liječenje pasa - Udruga podržava ideju o uvođenju poreza na pse isključivo ako bi bio na državnoj razini i ako novac ne bi punio državni proračun, već bio usmjeren za zaštitu životinja. Dobivena sredstva koristila bi se namjenski za programe kastracije, liječenje i udomljavanje životinja te edukaciju građana o zaštiti životinja. Primjerice, sredstva od poreza omogućila bi kastraciju, mikročipiranje i cijepljenje više od 3000 pasa u romskim naseljima Međimurske županije, koji svakodnevno pate i umiru od posljedica bolesti i zlostavljanja.



6. Simboličan iznos poreza - Vrlo je važno da taj porez ne bude visok, već simboličan i s ciljem poboljšanja dobrobiti životinja. Udruga predlaže da taj iznos bude manji od cijene cijepljenja pasa, što može znatno pomoći drugim, napuštenim psima. O konkretnom iznosu treba odlučiti nadležno ministarstvo.



7. Porez i zbog mikročipiranja - Porez na pse pomogao bi provedbi Zakona o zaštiti životinja i srodnih propisa te da svi psi u Hrvatskoj budu mikročipirani, što je i zakonska obveza. Trenutačno je u Hrvatskoj oko 30 % nečipiranih pasa. Ti psi završavaju u skloništima gdje većinom budu usmrćeni nakon 60 dana.



8. Porez na pse u drugim europskim državama - U prijedlogu koji je Udruga podržala istaknuto je da su takav porez već uvele neke druge europske države, poput Njemačke i Austrije, s ciljem poboljšanja odgovorne skrbi za životinje i sprječavanja napuštanja životinja.



9. Uvođenje poreza na mačke je nemoguće jer ne postoji ni zakonska obaveza mikročipiranja mačaka.

Porez na pse trebao bi utjecati na smanjenje kupnje i na povećanje udomljavanja pasa te na povećanje kastracije pasa. Udruga smatra da bi uvođenje takva poreza dovelo i do bolje kontrole mikročipiranja pasa, a time i cijepljenih pasa, a sve u svrhu smanjenja i prestanka njihova napuštanja i ubijanja te veće odgovornosti i skrbi za pse.