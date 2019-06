Treba li zabranjivati nadomjeske klasičnim cigaretama: Znanstvenici ponudili odgovor

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Svakih šest sekundi jedna osoba u svijetu umre od bolesti povezanih s pušenjem, polovica njih od bolesti koje su izravno povezane sa štetnim spojevima koji nastaju izgaranjem duhana. No iako već niz studija potvrđuje kako su alternative klasičnim cigaretama poput e-cigareta, grijanih ili tzv. heat not burne proizvoda (IQOS, glo…), snusa… i 90-95% sigurnije, one su u brojnim zemljama zabranjene ili je njihova uporaba ograničena umjesto da se regulatorna i javnozdravstvena tijela fokusiraju na edukaciju pušača o potencijalno sigurnijim nikotinskim proizvodima, ako se već ne mogu u potpunosti odviknuti od pušenja. Poruka je to s Globalnog foruma o nikotinu (GFN) u Varšavi na kojemu ovih dana sudjeluje više od 80 vodećih svjetskih stručnjaka za nikotin, bolesti povezane s duhanom, javno zdravstvo, donošenje politika, znanost i tehnologiju te više od 650 delegata iz cijelog svijeta.



S dostupnošću proizvoda nove generacije koji griju, a ne sagorijevaju duhan, bez dima su, katrana, pepela te niza štetnih kemijskih spojeva uzrokovanih izgaranjem, samo je Japanu u dvije godine potrošnja klasičnih cigareta pala za 27%. Na IQOS je, primjerice, u svijetu prešlo već 7 milijuna ‘klasičnih’ pušača, dok je sa snusom (duhan za oralnu primjenu) Švedska postala zemlja s najmanje smrti od posljedica pušenja u EU.



Puno ljudi želi prestati pušiti, ali se teško odvikavaju od nikotina. Zašto im onda ne ponuditi puno manje prljav mehanizam za njegovu isporuku, pita dr. Riccardo Polosa, direktor Centra izvrsnosti za bržu primjenu manje rizičnih proizvoda na Sveučilištu Catania u Italiji.



– Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će do kraja stoljeća milijarda ljudi umrijeti od bolesti povezanih s pušenjem, što poziva na hitnu javnozdravstvenu intervenciju na globalnoj razini. Od ključne je važnosti da ljudi imaju pristup informacijama i ohrabruje ih se da prijeđu na sigurnije nikotinske proizvode – kazao je prof. Gerry Stimsons s Imperial Collegea u Londonu i programski direktor GNF-a.



– Zamislite što bismo mogli postići kada bi se javnozdravstveni potencijal sigurnijih nikotinskih proizvoda univerzalno prihvatio – ističe David Sweanor, izvanredni profesor Pravnog fakulteta i predsjednik savjetodavnog odbora Centra za zdravstveno pravo, politiku i etiku Sveučilišta u Ottawi.



Fiona Patten iz zakonodavnog vijeća parlamenta australske države Viktorije kaže pak kako ona u svojoj zemlji nije samo političarka nego i kriminalka.



– Kriminalka sam jer ilegalno koristim e-cigarete koje su u Australiji zabranjene. Cigarete se kupuju bez problema, a e-cigarete na recept. Uspijem li ga dobiti, nikotinska punjenja mogu naručiti samo iz inozemstva bez garancije da su sigurna i kvalitetna – rekla je. Zbog nezakonite konzumacije e-cigareta Australcima prijeti i pola godine robije.