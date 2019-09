U igru oko Kraša, mada stidljivije od Šaranovića, uključio se još jedan tajni kupac

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Šaranović je do utorka kupio 91.417 dionica Kraša i ima 6,1 posto kompanije. Kupio je tako 62 posto ukupno trgovanih dionica pa ako je zadržao isti ritam kupnje i u srijedu i četvrtak onda bi sada mogao imati 11,5 posto Kraša, a na to je utrošio oko 120 milijuna kuna. Zanimljivo je da se u igru, mada stidljivije od Šaranovića, uključio i još jedan tajni kupac, piše Večernji list. Naime, na skrbničkom računu Zagrebačke banke rastu udjeli već nekoliko dana, ali netko kupuju sporo pa je do utorka prikupio 17.833 dionice, odnosno 1,19 posto. Od 05. rujna zaključno s četvrtkom na kupovanje dionica Kraša ukupno je potrošeno 207,7 milijuna kuna, a trgovalo se sa 273.618 dionica pa je prosječna cijena u jedanaest dana trgovanja iznosila visokih 759 kuna, a vlasnika je promijenilo 18 posto ukupno izdanih dionica ove konditorske industrije. Šaranović je napucao prosječnu cijenu dionice za duplo, a trenutna cijena je za čak 235 posto veća nego prije jedanaest dana.

Ni tvrtka MI Pivac koja posjeduje 30,7 posto kompanije nije prodavala svoje dionice kao ni tvrtka Kraš ESOP u kojeg su udruženi radnici i mali dioničari. Oni zajedno imaju oko 49,18 posto tvrtke, ali je Kraš d.d. vrlo blago povećao svoj udjel s 5,03 posto na 5,07 posto. To su dionice bez prava glasa, pa ova dva dioničara imaju većinu glasova, a može se čuti da svoje udjele ne namjeravaju prodati. Zato se mnogi pitaju koji je interes ovolikog dizanja cijene dionice te ulaganja ogromnih iznosa bez mogućnosti stjecanja kontrolnog paketa u kompaniji. Odgovora jasnog zasad nema jer Šaranović odbija komunicirati s medijima i ne otkriva svoje planove.