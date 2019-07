Sa 7.000 zaposlenika ova je tvrtka rekorder u zapošljavanju u turizmu

Foto: Press

Sretni smo što smo prije nekoliko dana prešli veliku brojku od 7.000 zaposlenika. Naši djelatnici vrijedno odrađuju sezonu koja je ušla u sam vrhunac. U 34 hotela i ljetovališta te 15 kamping ljetovališta dnevno se brinemo o 58.000 gostiju. I dalje ćemo nastojati unapređivati uvjete za naše zaposlenike kako bi opravdali titulu najboljeg poslodavca u turizmu i bili dobar primjer ostalim kompanijama', istaknula je Ines Damjanić Šturman, direktorica sektora ljudskih potencijala u Valamar Rivieri.

Valamar Riviera u kolovozu će posebnom nagradom nagraditi sve zaposlenike i to za uspješno odrađeni prvi dio turističke sezone. Nagradu u neto iznosu od 500 kuna isplatit će svim zaposlenicima na neodređeno i određeno vrijeme, a koji će biti u radnom odnosu na dan 31. srpnja te će kroz mjesec srpanj raditi najmanje pola mjeseca. Učenicima i studentima koji će tijekom srpnja također raditi najmanje dva tjedna, isplatit će se nagrada u neto iznosu od 300 kuna. Nagrade će biti isplaćene u kolovozu s plaćom/naknadom za srpanj.

Valamar nudi najbolje uvjete za rad u turizmu te svim svojim djelatnicima jamči minimalna neto primanja u iznosu od 5.000 kn do 7.500 kuna za puni mjesečni fond sati kao i 13. plaću u iznosu od 5.000 kuna neto svim stalno zaposlenima i onima koji će u 2019. raditi najmanje 10 mjeseci.

Uz to, svim radnicima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u trenutku isplate, Valamar će ove godine isplatiti i božićnicu u neto iznosu od 2.000 kuna, a zaposlenike s ugovorom na određeno koji budu odradili sezonu do kraja nagraditi s nagradom za sezonski posao u neto iznosu od 700 do 1.500 kuna ovisno o broju odrađenih sati.