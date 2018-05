Prepoznati u svijetu: Tvornica tekstila Trgovišće danas 70 posto prihoda ostvaruje od izvoza

FOTO: BORIS ŠČITAR/ PIXSELL

Da borba za svakog kupca traži mukotrpan trud zna svaki poduzetnik, no probiti se na inozemnom tržištu, s drugačijim običajima, regulama i jezičnom barijerom, posebna je vrsta izazova. To dobro znaju u Tvornici tekstila Trgovišće (TTT) čiji damastni stolnjaci i salvete krase stolove, a posteljina neke od najskupljih hotela u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švicarskoj, Kanadi, SAD-u, i naravno Hrvatskoj. Tvrtka koja danas zapošljava 85 radnika, i još podržava 30-ak radnih mjesta kod svojih dobavljača, 2012. s propašću najvećeg tadašnjeg kupca u Italiji našla se gotovo pred stečajem. To je ujedno bila i prekretnica u poslovanju kada je tvrtka odlučila potražiti druge inozemne kupce i pritom se osloniti na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak (HBOR) čije instrumente financiranja izvoza i osiguranje plaćanja otad koristi redovno.

Olakšano financiranje

“U proteklih pet godina ostvarili smo rast prihoda s devet na 36 milijuna kuna, a HBOR je kroz različite oblike financiranja imao značajnu ulogu u našem uspjehu”, kaže direktor TTT-a Mario Popić. Danas 70 posto prihoda ostvaruju od izvoza. Oko trećine proizvoda plasiraju najvećim domaćim hotelskim imenima poput Plava Lagune, Maistre, Blue Suna... Trećinu čine velike praonice i rublja i veletrgovci u Engleskoj, a ponosno će reći da je njihova posteljina i u legendarnom The Ritz London hotelu na Piccadillyju. Ostatak prihoda zarade u ostatku svijeta, ponajviše europskim zemljama, Švicarskoj, Njemačkoj, Švedskoj, Islandu... Kako su se uspjeli probiti u tekstilnoj industriji, u kojoj je nemilosrdna azijska konkurencija barem upola jeftinija? “Imamo vlastiti ‘premium’ proizvod s kojim ciljamo najrazvijenija tržišta s visokom kupovnom moći. Svi idu na količinu i nisku cijenu, mi na kvalitetu”, kaže Popić. Ilustrira da jeftin(ij)a posteljina s Dalekog istoka traje 20- ak pranja prije deformiranja, a njihova više od 150 puta što hotelski biznis cijeni pristajući u startu platiti dvostruko višu cijenu da bi u konačnici uštedio do sedam puta.

90 posto ukupnog potraživanja iz inozemstva moguće je osigurati kod HBOR-a

Kredit za pripremu izvoza

I najnoviji kupac iz New Yorka u SAD-u kome je u prvom tromjesečju ove godine 70.000 eura vrijedna narudžba financirana instrumentima razvojne banke. “HBORovim kreditom u iznosu 750.000 eura financirali smo svoje ukupne izvozne poslove čija vrijednost doseže 1,235 milijuna eura. Kredit je bio za pripremu izvoza s kamatnom stopom od 3 posto”, kaže Popić. Zagorska tvornica trebala je financijski premostiti četiri mjeseca tijekom kojih se čekao naručeni pamuk iz Azije, njegova dorada u Italiji te tkanje, konfekcioniranje i kontrolu kvalitete finalnog proizvoda u Zagorju, mjesec dana putovanja kupcu te naposljetku, čekanje isplate. Riječ je o revolving kreditu čija su sredstva namijenjena za plaćanje materijala, režija, odnosno svih potreba izvoznog posla. Zajam može odobriti izravno razvojna banka ili HBOR u suradnji s poslovnom bankom pri čemu kamatna stopa kreće već od tri posto, a nove izvoznike potiče se s dva posto. Rok otplate je godina dana tijekom kojih tvrtka pravda razinu izvoza carinskim deklaracijama, a istekom tog vremena okvir se može obnoviti, povećati ili smanjiti ovisno o izvoznim planovima.

Sigurna naplata

Ne manje važno, budući da TTT nije poznavao američkog kupca, u sklopu financiranja koristili su HBOR-ovu policu osiguranja kredita te osiguranje izvoznih potraživanja što im je zajamčilo sigurnu naplatu u slučaju da kupac preuzme robu, ali ju - ne plati. “To nam je omogućilo jednostavnije zaključenje posla. Kupcu možemo dati dobre uvjete, ne tražiti avansno plaćanje i biti fleksibilni poput konkurencije. Garancija naplate omogućuje nam da se u svijetu ponašamo kao doma, da engleskog kupca tretiramo kao domaćeg i u konačnici se posvetimo poslu kojim se bavimo. Tako smo i ostvarili tolik rast”, zaključuje prvi čovjek Tvornice tekstila Trgovišće Mario Popić

Polica osiguranja kredita i potraživanja

Povoljniji uvjeti financiranja

Policom osiguranja kredita za pripremu izvoza koju izdaje HBOR u ulozi izvozno-kreditnog osiguratelja klijenti mogu kod svojih poslovnih banaka ostvariti povoljnije uvijete financiranja te se instrument koristi kao jedan od kolaterala kojim izvoznici nadomješćuju nedostatak kolaterala kako bi dobili nužna sredstva potrebna za svoje poslovanje. Polica osiguranja potraživanja koju također izdaje HBOR služi kao instrument osiguranja naplate i služi izvoznicima kao zamjena za ugovaranje bankarske garancije ili akreditiva te je moguće osiguranje do 90% ukupnog potraživanja. Ono što je ključno za pozitivno poslovanje svakog izvoznika, osim dobrog proizvoda ili usluge, je da se može od početka ciklusa proizvodnje za koji su nužna sredstva,osloniti na proizvod kao što je osiguranje kredita za pripremu izvoza koji nudi HBOR. Isto tako nakon izvoza slijedi i uspješna naplata izvozne robe te se kroz osiguranje naplate potraživanja može osjećati podržan te podijeliti rizik naplate koji izlazi iz zone njegovog utjecaja.

