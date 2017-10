Predstavljeni planovi održivosti: Agrokor će rasprodati dio imovine, na listi je niz tvrtki

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Agrokor planira prodati niz svojih tvrtki kako bi smanjio dug od 56 milijardi kuna koji ima, objavljeno je danas u sjedištu Agrokora gdje je izvanredna uprava predstavila plan poslovanja do 2020. godine.

Uz Antu Ramljaka, izvanrednog povjerenika i Alastaira Beveridgea, glavnog savjetnika za restrukturiranje, planove održivosti koji će najbolje pokazati budućnost kompanija i pojedinih poslovnih segmenata Agrokora predstavljaju i savjetnici izvanrednog povjerenika: Teo Vujčić, savjetnik izvanrednog povjerenika za maloprodaju, Zvonimir Mršić, savjetnik izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu hrana, Vlado Čondić-Galiničić, savjetnik izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu poljoprivrede te Irena Weber, savjetnica izvanrednog povjerenika za non-core poslovanje i imovinski portfelj.

Maloprodaja u sastavu koncerna Agrokor bit će podvrgnuta značajnom restrukturiranju, sektor prehrane će nastaviti rasti i optimizirati EBITDA-u, poljoprivreda će realizirati prinose iz prošlih kapitalnih investicija, dok će imovina Agrokor Portfolio Holdingsa (APH) biti rasprodana, a zaposlenici Agrokora d.d. premješteni u osnovne djelatnosti, sukladno u ponedjeljak predstavljenom planu održivosti za Agrokor.

Takav plan održivosti omogućit će dugoročni opstanak većine Agrokorovih kompanija te unaprjeđenje profitabilnosti i ostalih ključnih poslovnih pokazatelja u svim poslovnim segmentima, što će osigurati i očuvanje razine zaposlenosti i daljnji pozitivan utjecaj na ukupno gospodarstvo Hrvatske i regije u kojoj Agrokor posluje, ističu iz izvanredne uprave koja je u ponedjeljak na novinskoj konferenciji predstavila planove održivosti Agrokorovih kompanija i poslovnih segmenata.

Najvećim će promjenama biti podvrgnuta maloprodaja, koju čine Mercator, Konzum, Velpro, Tisak te poslovanje u BiH. Plan predviđa svođenje poslovanja na primjerenu veličinu, eliminaciju ne-osnovnog poslovanja i „nepopustljivo“ fokusiranje na restrukturiranje.

Planom se predviđa da se do 2021. godine prihodi u segmentu maloprodaje u odnosu na 2016. smanje za 8 posto, no u istom bi razdoblju EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) trebala porasti čak 338 posto, s 50 na 218 milijuna kuna. Sada EBITDA, kako se navodi, značajno odstupa od standarda industrije.

Također se očekuje da će maloprodaja između 2018. i 2021. generirati 784 milijuna eura slobodnog novčanog tijeka. Trošak restrukturiranja maloprodaje procjenjuje se na 14 milijuna eura.

U planu se između ostalog, ističe se da su maloprodajne kompanije u sklopu koncerna u prošlosti bile fokusirane na rast prihoda u kombinaciji sa značajnim prekomjernim investiranjem. Pritom je niz nepovoljnih komercijalnih aranžmana umanjio zarade (primjerice „sale and leaseback aranžmani). Tijekom restrukturiranja poduzete su uštede koje su relativno jasne i jednostavne (početna smanjenja indirektnih troškova i broja zaposlenih u Hrvatskoj i BiH).

Prehrana će zahtijevati znatne kapitalne investicije

Poslovna grupa Prehrana, koju čine 4 djelatnosti – pića, smrznuta hrana, ulja i meso i 21 pravni subjekt među kojima su i Jamnica, Sarajevski Kiseljak, Ledo, PIK Vrbovec i dr., nastavit će rasti i pritom optimizirati EBITDA. Ta djelatnosti, prema podacima izvanredne uprave, čini 64 posto ukupne realizirane EBITDA Agrokora u 2016. godini.

Cilj je plana u djelatnosti pića obraniti tržišni udio i EBITDA maržu, a izvanredna Uprava smatra da je pozicija tih društava obranjiva zahvaljujući vrijednosti brendova i snažnoj distribucijskoj platformi. Ipak, navode da će sljedeći val rast zahtijevati znatne kapitalne investicije.

U djelatnosti smrznute hrane realizacija plana trebala bi iskoristiti potencijal za podizanje operativne efikasnosti, dok se u segmentu ulja plan fokusira na prilike za dodatno iskorištenje strateških lokacija i brendova tvrtki s ciljem smanjenja troškova i širenja na izvozna tržišta.

Realizacijom plana u segmentu Prehrane do 2021. prihodi bi u odnosu na 2016. trebali porasti za oko 14 posto, EBITDA za 24 posto, a očekuje se da bi taj segment u tom razdoblju mogao generirati 470 milijuna eura slobodnog novčanog tijeka. Trošak restrukturiranja Prehrane procjenjuje se na 8 milijuna eura.

Kompanije iz tog segmenta imaju veliki potencijal razvoja i plasmana inovativnih proizvoda te sposobnost otvaranja tržišta za dopunske i potpuno nove kategorije, a postoji i značajan potencijal u racionalizaciji proizvodnih procesa između proizvodnih subjekata u različitim zemljama, kaže se u planu održivosti.

Poljopriveda će ubirati prinose od ranijih ulaganja

Poljoprivreda, koju čine tri kompanije (Belje, Vupik i PIK Vinkovci), koje zajednički kontroliraju više od 32 tisuće hektara obradivih površina u istočnoj Hrvatskoj, od čega je 95 posto u državnom vlasništvu, realizirat će prinose iz prošlih kapitalnih investicija te će se usredotočiti na generiranje EBITDA kroz konsolidaciju poslovnih aktivnosti i poboljšanje učinkovitosti proizvodnje.

Od 2005. do danas u taj segment je uloženo 380 milijuna eura vlastitih sredstava te je to poslovna grupa sa snažnom operativnom polugom, u potpunosti integriranom proizvodnjom "od polja do stola" te modernom tehnologijom zahvaljujući kojoj su prinosi daleko ispod hrvatskog prosjeka.

Kako se navodi u planu održivosti, te djelatnosti osiguravaju nužno potrebna radna mjesta u nerazvijenom području istočne Hrvatske i neizravno igraju značajnu ulogu u Vladinoj strategiji osiguranja opskrbe hranom.

U segmentu Poljoprivrede su i neke druge povezane djelatnosti koje nisu u vlasništvu ili se njima ne upravlja izravno preko poljoprivrede, a riječ je o tvrtki Agrokor trgovina za trgovanje poljoprivrednim robama, vinarske tvrtke Agrolaguna i Mladina te djelatnost Bio-gorivo.

Restrukturiranje segmenta poljoprivrede, predviđa plan, rezultiralo bi 15 posto manjim prihodima 2021. godine u odnosu na 2016., ali i 74 posto višom EBITDA.

Očekuje se da će Poljoprivreda u tom razdoblju generirati 155 milijuna eura slobodnog novčanog tijeka, a troškovi restrukturiranja procijenjeni su na 2 milijuna eura.

Imovina APH-a u prodaju

Segment APH-a obuhvaća 80 društava izvan osnovne djelatnosti Grupe, primjerice putovanja, ugostiteljstvo, energetika itd., a čine ga tvrtke poput Adriatica.net-a, Karisma Hotels Adriatic, Zagreb Plakat, Projektgradnja, Solana Pag, Poliklinika Aviva i dr. te 201 nekretnina. Također, u sklopu APH-a je i 16 neaktivnih (fiktivnih) društava.

Imovina APH, kao se navodi u planu, bit će rasprodana, a od toga se očekuje 40 milijuna eura slobodnog novčanog tijeka u razdoblju od 4 godine prema konzervativnom scenariju, a planira se i smanjenje iznosa najamnina te raskid nepovoljnih najmova.

Zaposlenici Agrokora d.d. Kao krovnog društva bit će prebačeni u osnovne djelatnosti, pri čemu će se tvrtka ubuduće fokusirati na centralne funkcije, restrukturiranje i prodaju neosnovne imovine.

APH ima razvijene scenarije za prodaju kompanija, ali je njihov ishod uvjetovan (u mnogim slučajevima vlasništvo se sudski osporava, u većini slučajeva postoji ograničenje prodaje prije nagodbe, neke transakcije u prošlosti u pogledu društava i imovine imaju neuobičajenu razinu kompleksnosti i sl.) te stoga postoji visoka razina neizvjesnosti oko ishoda planiranih aktivnosti u tom segmentu, kaže se u planu održivosti.