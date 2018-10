Gianni Rossanda otkrio hoće li napustiti Uljanik

Foto: Matija Habljak / Pixsell

Predsjednik Uprave Uljanik grupe Gianni Rossanda priopćio je u utorak da inzistiranje Štrajkaškog odbora na njegovoj ostavci u ovome trenutku nanosti štetu grupi, jer ima odgovornost i obvezu učiniti sve da spriječi teže blokade i stečaj brodogradilišta 3. Maj te napominje da njegov odlazak uopće nije upitan kad se formira novi Nadzorni odbor Uljanik grupe.

"Inzistiranje Štrajkaškog odbora na mojoj ostavci u trenucima kada sam kao predsjednik Uprave Uljanika d.d. uputio imena radnika za novi nadzorni odbor Društva, i izvjesno je da će novi nadzorni odbor kroz nekoliko dana imenovati novu upravu društva, nanosi štetu Uljanik grupi. U ovih nekoliko dana, i kao predsjednik Uprave i kao čovjek, imam odgovornost i obavezu učiniti sve da se spriječe teže blokade i stečaj 3. MAJ Brodogradilišta, a moj odlazak uopće nije upitan u trenutku kada se formira novi nadzorni odbor Uljanika d.d.", poručuje Rossanda.

Izrazio je uvjerenje da Štrajkaški odbor neće spriječiti rad brodovlasnikovih radnika, servisera i montažera na polarnom kruzeru jer bi to značilo novi nenadoknadivi udarac za Uljanik, napomenuvši da to pritom nema nikakvog utjecaja na imenovanje novog nadzornog odbora i uprave u sljedećih nekoliko dana.

Uprava Uljanika jučer je priopćila da je, nakon što Skupština dioničara društva Uljanik d.d. nije izabrala Nadzorni odbor, pozvala prošli tjedan sve ključne dioničare da predlože svog člana radi imenovanja putem odluke Trgovačkog suda te da je stigao jedino prijedlog svih sindikata i Stožera za obranu brodogradnje Uljanik.

Radnici Uljanika u štrajku su se u utorak ujutro okupili pred zgradom Direkcije, gdje im se obratio predsjednik štrajkaškog odbora i predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac rezimirajući jučerašnji dan štrajka, a radnici traže da i kooperanti prestanu raditi. Cerovac je podsjetio da je Uprava u ponedjeljak izvijestila da će u Nadzorni odbor imenovati Samira Hadžića i Ranka Svečarovskog, koje su sindikati kandidirali na skupštini 16. listopada.

Cerovac je rekao jutros okupljenim radnicima da je Štrajkaški odbor zatražio "time out" od pola sata jer radnici zahtijevaju da i kooperanti na polarnom kruzeru prestanu raditi, a zatim će se dogovoriti o aktivnostima sindikata danas. Polarni kruzer je jedan od dva broda koje Uljanik mora isporučiti do kraja godine.

Radnici 3. maja, iz sastava Uljanik grupe, drugoga dana štrajka izašli su iz kruga brodogradilišta i prošli uz glavnu prometnicu u mirnom mimohodu prosvjedujući zbog neisplate rujanskih plaća i pozvali su one koji to još nisu učinili da danas deblokiraju račun 3. maja na jedan dan.

Predsjednik sindikalnog Odbora za opstojnost 3. maja Juraj Šoljić rekao je da su spontano odlučili izaći na cestu i da su jako ljuti i revoltirani na Upravu Uljanika "koja već više pod mjesec i pol ne rješava probleme 3. maja".

"Uprava 3. maja nas uvjerava da bi plaće mogle biti isplaćene potkraj ovog ili sljedećeg tjedna, no mi im više ne vjerujemo," rekao je Šoljić i još jednom apelirao na Vladu da pomogne deblokirati račun 3. maja. Uprava nas uvjerava da se radi na deblokadi računa i isplati plaća i vjerujemo, rekao je, da će Vlada u tome pomoći.

Šoljić je još jednom zamolio vjerovnike, dobavljače i kooperante 3. maja da danas deblokiraju račun, zahvalio je onima koji su to već učinili, te pozvao one koji još nisu da to urade što prije.