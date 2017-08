Pametna klupa postavljena i u Dubaiju, iste večeri dobili hitnu narudžbu za još pet komada

FOTO: Facebook

Tvrtka u vlasništvu tek 21-godišnjeg Solinjanina Ivana Mrvoša i dalje radi odličan posao. Njegove pametne klupe Steora svoje su mjesto našle i u Dubaiju. Mrvoš je o neobičnoj narudžbi i utrci s vremenom koja je uslijedila izvijestio na svom Facebook profilu.

"Nakon šta smo u petak ujutro postavili prvu klupu u Dubaiju, koju je kupila Dubai Police - Official Page preko našeg partnera Arabco Smart Technology do popodne je dole nastalo totalno ludilo i navečer u 23:00h (po njihovom vrimenu 1 ujutro!) smo dobili hitnu narudžbu za novih 5 komada koje je trebalo isporučiti do DANAS. U 48 sati logističkoga ludila proizveli smo 5 klupa s traženom konfiguracijom, organizirali DHL i Emirates koji je sinoć u putničkom avionu dovea 5 klupa direktno iz Zagreba. I prije pola sata klupe su uspješno instalirane", napisao je u nedjelju popodne Mrvoš.

"Ovo je, inače, 21. tržište na kojemu smo postavili klupu, od čega smo na čak 8 mjesečno aktivni (svaki mjesec imamo isporuke prema njima). Tvrtka trenutno ima 32 stalno zaposlena i 8 na određeno", rekao je za Poslovni.hr Mrvoš.