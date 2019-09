Otkriveno tko je tajanstveni kupac Kraševih dionica zbog kojeg su cijene odletjele u nebo?

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Nebojša Šaranović, jedan od najpoznatijih srpskih poduzetnika u čijem je vlasništvu ciparska grupacija Kappa Star Limited, u regiji najpoznatija po Jaffa keksima, navodno je tajanstveni kupac dionica Kraša koji se krije iza skrbničkog računa RBA Austria banke, piše Jutarnji list.

Prema informacijama Zagrebačke burze, on je do četvrtka stekao 3,06 posto, odnosno 45.804 dionica Kraša, a vjerojatno je u petak ili najkasnije u ponedjeljak prešao prag od pet posto, nakon čega mora objaviti da stoji iza skrbničkog računa. Nekoliko izvora nam je neslužbeno potvrdilo da je Šaranović "treći igrač" koji je od 5. rujna započeo s agresivnom kupnjom dionica Kraša. Ipak, teško je dokučiti njegov ekonomski rezon ako se zna da su do sada iz Mesne industrije braće Pivac i Kraš-Esopa dolazile poruke kako neće prodavati svojih zajedničkih 51 posto dionica s pravom glasa. Poklušali smo dobiti potvrdu ove informacije i u predstavništvu Kappa Star Limiteda u Beogradu, ali nam je rečeno kako je Šaranović na službenom putu.

Budući da Kappa Star u svom portfelju ima i kompanije Avala ada, Umka, Papir Servis, te Geomašinu, koje se bave proizvodnjom wc papira, salveta, maramica ili, pak, novinskog papira (koje godišnje uprihode oko 200 milijuna eura), ne čudi da Šaranovića na srpskom tržištu zovu “kraljem papira”. No, kupnjom Baninija 2017., čiji su keksi također popularni u Lijepoj našoj, Šaranović je jasno dao do znanja da svoje poslovanje širi i na konditorsku industriju.