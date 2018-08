Oprema iz Ivanca čuva ruske nuklearke od vodenog udara

Nuklearna elektrana Rostov-Volgodonsk jedna je od najmodernijih i nasigurnijih svoje vrste u svijetu/Rosenergoatom.ru

Temeljem vlastitog "know-howa" razvijanog u proteklih 35 godina, tvrtka Hydromat iz Ivanca, koja ima 30-ak zaposlenih i prihod nešto manji od 10 milijuna kuna, je samo u zadnjih godinu dana isporučila svoja tehnološka rješenja za 20-ak projekata nuklearnih elektrana, industrijskih pogona, te kompleksnih plovila u svijetu.

Naime, Hydromat, u vlasništvu Slavka Canjuge, je nedavno završio montažu opreme vlastite konstrukcije i proizvodnje u novom, 7. bloku, nuklearne elektrane Novovoronjež u Rusiji.

Globalna prisutnost

Kako pojašnjavaju u Ivancu, oprema služi za zaštitu pumpi i postrojenja glavnog rashladnog sustava nuklearke od vodenog udara. U 2016. su također isporučili i montirali opremu iste namjene za 6. blok ove nuklearke. U ta dva bloka NE Novovoronjež nalaze se VVER-1200 reaktori 3+ generacije i proizvod su najnovijih razvojnih dostignuća koja zadovoljavaju sve post-Fukushima sigurnosne zahtjeve.

30 zaposlenih ima Hydromat iz Ivanca na projektiranju, proizvodnji i montaži opreme

To su najsnažniji reaktori do sada izgrađeni, a imaju ključne prednosti u visokoj učinkovitosti, izdržljivosti i sigurnosti. Nuklearka Novovoronjež proizvodi oko 85% električne energije potrebne za cijelu regiju. Usporedbe radi, samo ova dva nova bloka imaju instaliranu snagu od 2400 MW što je jednako snazi svih hrvatskih hidro i termo elektrana, uključujući i NE Krško. Osim u Novoronjež, iz Ivanca su ugradili iste sustave i u NE Rostov-Volgodonsk, a u proteklih godinu dana instalirali opremu i u hidraulični aktuatorski sustav regulacije dovoda pare i sigurnosnog zaustavljanja glavnih turbina nuklearnih ledolomaca najnovije generacije, Projekt 22220.

Tu je i pneumo-hidraulični aktuatorski sustavi za upravljanje ventilima regulacije plinova visokih peći u najvećoj svjetskoj čeličani NLMK u Rusiji, a isporučili su i zaštitu za cirkulacijske pumpi rashladnog sustava najveće svjetske elektrane na bio-masu, Projekt DONG Energy, Studstrup Power Station u danskom Aarhusu.

Canjuga U proteklih godinu dana imali smo 20-ak projekata u svijetu.

U referentnoj listi im je i zaštita pumpi vododistribucijskog sustava, Project Sino French u Chongguangu u Kini. Imali su projekte u Egiptu, Omanu, Iraku. "Budući da se naša oprema dokazala kvalitetom i potvrdila u sustavu ruskog Rosatoma, vrlo vjerojatno će biti ugrađena i u projekte nuklearki koje je ta kompanija ugovorila širom svijeta. Oni imaju aktualne projekte razvoja nuklearki u Turskoj, Iranu, Egipatu, Indiji i Pakistanu", kaže Canjuga.

Od obrta do tvrtke

Hydromat posluje od 1982. u raznim oblicima, počevši od zanatske radionice u Varaždinu, obrta pa do poduzeća u Ivancu. Uvijek je imao istu djelatnost: konstruiranje i proizvodnja hidraulične opreme i automatizacija. Canjuga je upravljanje prepustio sinu Krešimiru, a on se pozicionirao kao voditelj istraživanja i razvoja.