Novi kredit Agrokoru bit će zadnji, ostala će se pokrivati iz poslovanja

Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Agrokoru je novac potreban, kredit su spremne dati domaće banke i američki fondovi, a ruski Sberbank u Zagreb je došao da bi dobio više informacija o poslovanju i pripremama tvrtke za budućnost. Hoće li sudjelovati u kreditiranju još nisu odlučili.

Jasno je da su oprezni jer imaju najveću izloženost te žele biti sigurni da će im se mogući novoodobreni kredit vratiti. Sadašnji kredit za likvidnost je osiguran, no pitanje je što dalje? I dok su neki analitičari uvjereni da je Agokoru potrebno i do milijardu eura svježeg novca, neke druge analize, među kojima su i one nekih kreditora Agrokora, pokazuju da je oko 200 milijuna eura dovoljno, a na jesen, kada počne proces restrukturiranja, novac od priljeva iz poslovanja trebao bi biti dovoljan za daljnji nastavak poslovanja, piše Večernji list.