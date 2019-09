Mate Rimac očekuje munjevit rast njegove tvrtke

Foto: Igor Kralj / Pixsell

Mate Rimac, osnivač i direktor najpoznatijeg hrvatskog startupa Rimac Automobila, izjavio je za Poslovni dnevnik da očekuje da će kroz tri do pet godina njegova tvrtka početi munjevito rasti i po pitanju prihoda. Ta je tvrtka, prema podacima Poslovne Hrvatske, u posljednjih pet godine povećala je prihod za 7,5 puta. Lani je iznosio 79,8 milijuna kuna.

Usto, ovaj je tjedan hrvatskog proizvođača električnih automobila Deloitte proglasio trećom najbržerastućom tehnološkom tvrtkom unas i 272. na području Europe, Bliskog Istoka i Afrike. Prema Deloitteu, imao je rast od 361 posto.

“Relativno je jednostavno dospjeti jednom na ovaj popis, ali nama je ovo četvrta godina na, na što smo ponosni, jer pokazuje da smo u mogućnosti na duži rok održati trend rasta”, kaže Rimac. Pojašnjava da ima dugoročnu strategiju.

“Svake godine imamo značajan rast, ali nama je cilj postići puno značajnije brojke za pet godina, što nam je puno važnije od prethodnih financijskih rezultata ili rezultata u naredne dvije do tri godine”, kaže Rimac.Dodaje da je tvrtka i u ovoj godini značajno ubrzala rast. No, da to smatra relativno skromnim ostvarenjem u odnosu na ciljeve koje su si zadali. “Nama su investicije još višestruko veće od prihoda, od čega plodove očekujemo kroz tri do pet godina”, naglašava Rimac.

U godišnjem izvješću za 2018. navodi se da je tvrtka investicije povećala na 106,7 milijuna kuna što je četiri puta više nego godinu prije. U tolikim investicijama nalazi se i dio odgovora zbog čega ih Rimac i dalje prikupljae.

“Razvoj automobila traje 4-5 godina, a baš smo prije toliko vremena pokrenuli razvoj komponenti za maloserijske proizvođače kao što su Koenigsegg i Aston Martin, što znači da su ti projekti sada u serijskoj proizvodnji”, kaže Rimac.

Navodi da su unazad godinu dana u tranziciji od izrade prototipova i maloserijske proizvodnje prema velikoserijskoj proizvodnji i razvoju i proizvodnji velikih serija komponenti za tvrtke poput Porschea i Hyundaija. Rimac kaže da tvrtki partnera ima i više, ali ih ne može spominjati. Na tragu toga je i ugovor o suradnji s Automobili Pininfarina iz rujna lani. Uključuje razvoj platforme, pogonskih komponenti, baterija i drugih sustava, a taj posao vrijedi 80 milijuna eura.

"Takve projekte, znači razvoj i proizvodnju za visokoserijske proizvode, tek smo u stanju dobiti i izvršavati kroz zadnjih godinu dana, što znači da će ti projekti doći do proizvodne faze za 3-5 godina pa zato tek tada očekujem ogromni skok prihoda i ostalih financijskih pokazatelja", zaključuje Mate Rimac.