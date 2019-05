Jamnica više nema koncesiju za crpljenje vode, dobila ju Jamnica plus

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jamnica plus od Ministarstva zaštite okoliša i energetike zatražila je prijenos ugovora o koncesiji za crpljenje termalne vode za tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu. S obzirom da se sva imovina Jamnice prenosi kao gospodarska cjelina na Jamnicu plus, prijenosom ugovora koncesije ugovorene količine zahvaćene vode ostaju iste kao i rok na koji se prvotno dala koncesija.

Po donošenju odluke Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će sklopiti dodatak postojećem ugovoru koncesiji, a sve isto odnosi se i na prijenos koncesije za crpljenje mineralnih voda.

Na sjednici Vlade u četvrtak donesena je i odluka o usvajanju jamstvenog programa "Plus" s ciljem da se državnim jamstvima pokriva dio glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Zdenko Lucić naveo je da će jamstvenim programom "Plus" Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije izdavati jamstva za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga subjektima malog gospodarstva.

Riječ je, naveo je, o instrumentu osiguranja koji bi se u cijelosti financirao iz nacionalnih sredstava te koji je kao takav već dugi niz godina prepoznat kod financijskih institucija.

Predviđeno je odobravanje pojedinačnih jamstava do najvišeg iznosa od 2 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti za mjeru A investicije, do milijun eura za mjeru B obrtna sredstva i do 50.000 eura odnosno do dva milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti, ovisno u statusu subjekta malog gospodarstva, za mjeru C kupnja poslovnih udjela.

Pritom mjere definirane tim programom, a namijenjene za investicijske kredite i leasing, te kredite za obrtna sredstva, ograničavaju najvišu stopu jamstva na 50 posto glavnice kredita, izuzev mjere C kupnja poslovnih udjela kod kojih najviša stopa jamstva iznosi 80 posto za mikro subjekte malog gospodarstva, odnosno 60 posto glavnice kredita za male i srednje subjekte malog gospodarstva . Najkraće trajanje jamstva iznosi jednu godinu dok najdulje nije ograničeno.

Vlada je u četvrtak utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama kojim će se uz ostalo omogućiti poticanje tržišnog natjecanja te povećati transparentnost cijena, a u cilju smanjenja neopravdanih razlika u cijenama prekogranične dostave paketa koje plaćaju građani te mala i srednja poduzeća.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da će se zakonskim izmjenama potaknuti tržišno natjecanje te povećati transparentnost cijena, u cilju smanjenja neopravdanih razlika u cijenama prekogranične dostave paketa koje plaćaju građani, mala i srednja poduzeća, osobito u udaljenim i rijetko naseljenim područjima. To bi, kaže Butković, trebalo donijeti i smanjenje cijena te omogućiti jednostavniju i pouzdaniju prekograničnu dostavu, kupnju i prodaju robe i internetskih usluga na području cijele Europske unije, a time i bolju zaštitu potrošača.