Izvanredna uprava Agrokor stoji milijardu kuna

Roll-up kredit zasad Agrokor košta 227 milijuna kuna, od čega je najveći dio isplaćen u srpnju na ime naknade – čak 165 milijuna kuna.



Izvanredna uprava Agrokora od travnja 2017. do srpnja 2018. potrošila je više od milijardu kuna. Glavnina tog novca otišla je na plaćanje savjetnika koji su ukupno koštali 530 milijuna kuna, pokazuje izvješće iz kompanije. Roll-up aranžman do sada je stajao 227 milijuna kuna, pri čemu je u srpnju za produljenje kredita od 960 milijuna eura zajmodavcima isplaćeno 165 milijuna kuna, odnosno nešto više od 2 posto vrijednosti kredita.



Troškovi tog financiranja kretat će se oko osam posto do iduće godine, a potom rastu sve do 14 posto u rujnu 2019. Izvanredna uprava predvođena Fabrisom Peruškom izvijestila je da intenzivno pripremaju implementaciju nagodbe, a ranije su procijenili da bi novi vlasnici mogli ući tek u lipnju 2019., što znači da bi izvanredni povjerenik vodio Agrokor samostalno 11 mjeseci od izglasavanja nagodbe vjerovnika. Srpanj je šesnaest najvećih kompanija u koncernu završilo s prihodima od 13,4 milijarde kuna. Prihodi su podbacili u odnosu na plan, ali je EBITDA na razini od 1,1 milijardu kuna blago nadmašila očekivanja.



Agrokor na svojim stranicama dijeli informaciju o godišnjim prihodima na razini 49 milijardi kuna godišnje, a iako je ovo rezultat bez Mercator Grupe na prvi je pogled vidljivo da će izuzetno teško dosegnuti tu brojku u 2018. godini. Do kraja srpnja Konzum je imao više od pet milijardi kuna prihoda, ali i više od 230 milijuna kuna EBITDA. Dobra je to vijest za dobavljače jer mogu očekivati isplatu dijela graničnog duga.



Za podbačaj Jamnice i Leda u izvanrednoj upravi opravdanje nalaze u lošem vremenu u srpnju jer je bilo “puno kišnih dana i nije bilo toplinskog udara” pa se prodalo manje sladoleda i vode.