FOTO: Otvara se novi luksuzni Nord Store

FOTO: Press

Ova domaća tvrtka najveći je hrvatski proizvođač slavina, jedan od vodećih proizvođača kuhinja i namještaja za kupaonice, a svojih gotovo 30 godina iskustva objedinili su u daleko složeniji proizvod – mobilne kućice i vile Nord, koje su jedinstveni hrvatski proizvod. Dosad je Nord proizveo 2000 mobilnih kućica raspoređenih u niz kampova više kategorije diljem Hrvatske i inozemstva. Time je zauzeo već respektabilno mjesto među međunarodnim proizvođačima ovih sve popularnijih kućica za godišnje odmore, a u Hrvatskoj su daleko najveći. Slično kao i u mobilnim kućicama i vilama, i nova zagrebačka prodavaonica ima za cilj pokazati sve mogućnosti koje Nord ima u svojim modernim proizvodnim pogonima.

„Nord već ima prepoznatljiv stil uređenja koji razvijamo s uglednim hrvatskim dizajnerima. Na 530 kvadrata pokazat ćemo kako vam možemo izraditi vrlo kvalitetan i oku ugodan hrvatski namještaj za kuhinje i kupaonice, a posebno se ponosimo našim slavinama koje proizvodimo pod tri branda – Schmidler, Armal i Nord. Te slavine imaju garanciju i do 10 godina, po čemu smo jedinstveni na tržištu. Usto, nudimo i sanitarije, tuš kabine, kade, galanteriju i pločice priznatih proizvođača“, rekla je Anita Kuharić, voditeljica novog Nord Storea.

Krešimir Hazler, direktor tvrtke Nord Produkt, najavljuje kako je idući korak u razvoju tvrtke svaku diviziju poboljšati za barem jednu klasu.

„Završavamo proces pregrupiranja unutar tvrtke, a cilj je biti efikasniji i brži na tržištu. Najveći smo proizvođači slavina i to smo dodatno učvrstili kupnjom poznatog branda Armal; u proizvodnji mobilnih kućica i vila smo u Hrvatskoj neprikosnoveni, a sad to želimo postići i u proizvodnji kuhinja. Cilj je da budemo prva asocijacija kad netko poželi kupiti kuhinju. No, prioritet nad svime je da budemo tvrtka u koju svi žele doći raditi. Onda ćemo imati i još bolje proizvode“, poručuje Hazler.