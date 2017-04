Dobavljači Agrokora upozorili: Izdržat ćemo još samo 24 sata

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Agrokorovi dobavljači dali su rok od 24 sata da se riješe njihovi egzistencijalni problemi, a onda kreću obustave, poručio je u četvrtak predsjednik Uprave Dukata Alen Fontana nakon sastanka dobavljača Agrokora.

"Dobavljači žele riješiti svoj egzistencijalni problem, jedino dobavljači upumpavaju svježi novac u Agrokor. To nije održivo, govorim o 24 sata, onda kreću obustave, kreće lanac i onda je pitanje koga ćemo reanimirati", rekao je Fontana nakon sastanka na zagrebačkom Žitnjaku na kojemu su bili i veliki i srednji i mali dobavljači posrnulog koncerna.

Fontana je istaknuo kako banke danas rade ovrhe nad dobavljačima koji i dalje isporučuju robu Agrokoru, a da pritom nemaju nikakve garancije da će im ta roba biti i plaćena.

"Želimo da u konačnici dobavljači ne budu ti koji će sutra snositi bilo kakvu štetu u ovom procesu. U dosadašnjim razgovorima s bankama mi jesmo postigli načelna razumijevanja, ali nismo postigli dogovor. S obzirom da je vremena malo, a dobavljači su, ponavljam, ostali jedini koji upumpavaju keš u Agrokor, to više nije održivo", poručio je.

Naglasio je da će, u slučaju da se tijekom današnjeg dana ne postigne nikakav dogovor s bankama, dobavljači prihvatit bilo kakvo rješenje koje će im brzo pomoći da opstanu.

Na pitanje je li rješenje "lex Agrokor", kazao je da su sve kombinacije otvorene i da će podržati svaku opciju, pa i tu, ako je to rješenje koje će pomoći opstanku stotinama tisuća ljudi.

"Ovo nije pitanje jedne kompanije, ovo je pitanje lanca od 100.000 ljudi koji ovise o raspletu ovog problema", ustvrdio je Fontana.

Na pitanje novinara koji je glavni kamen spoticanja s bankama, Fontana je rekao da postoje regresna prava financijskih i robnih mjenica, a koje u suštini, ako kompanija ne podmiruje taj dug, postaju teret dobavljača, što isti ne mogu izdržati.

Predsjednik Sindikata PPDIV-a Denis Paradiš također je poručio kako svima ponestaje vremena.

U Agrokoru je zaposleno 40.000 ljudi koji sljedeći tjedan, najkasnije u petak, prije Uskrsa, očekuju plaću. U taj je lanac uključeno i oko 100.000 ljudi, dobavljača, a to su velike brojke, tu se radi o gospodarstvu Hrvatske, poručio je Paradiš.

Naglasio je da se blokade s Agrokorovih tvrtki moraju skinuti najkasnije do sljedećeg petka. Da bi se povukle blokade, dobavljači mogu povući svoje mjenice, ali čelnik PPDIV-a se pita što će napraviti država.

Potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) za poljoprivredu Ivan Škorić naglasio je da Komora podržava sve zaključke dobavljača.

"Što se tiče načina plaćanja, a to su te nesretne mjenice koje funkcioniraju zadnjih par godina kao način plaćanja, naši su dobavljači bili prisiljeni to uzimati, nitko na tim mjenicama nije zaradio, tu su najbolje prošle factoring kuće. Dobavljači nisu za to da se ide u stečaj, svi su za dogovor", rekao je Škorić.

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić zadovoljan je što su i mala poljoprivredna gospodarstva uključena u sastanke dobavljača Agrokora.

"Radi se o 100.000 aktivnih poljoprivrednika koji su, na ovaj ili onaj način, u primarnoj proizvodnji i dobavljači svim velikim dobavljačima Agrokora", naglasio je Brlošić.