Croatia Airlines uvodi 4 nove linije uz promotivne cijene karata

Foto: Borna Filić / Pixsell

Croatia Airlines, hrvatski nacionalni avioprijevoznik i član udruge Star Alliance, drugu godinu zaredom proširuje mrežu europskih odredišta s četiri međunarodne linije.

Najviše je novosti na skandinavskom tržištu na kojem će se putnicima ponuditi putovanja u tri nova odredišta. Od 19. svibnja o.g. zrakoplovi Croatia Airlinesa počinju izravno povezivati Zagreb i Stockholm triput na tjedan - ponedjeljkom, srijedom i petkom, u poslijepodnevnim satima.

Dva dana poslije, 21. svibnja, prvi put u povijesti tvrtke uvode se redoviti međunarodni letovi Zagreb – Helsinki i Zagreb – Oslo. Između hrvatske i finske prijestolnice letjet će se triput na tjedan - utorkom, četvrtkom i nedjeljom s jutarnjim polascima iz Zagreba, a letovi između Zagreba i Osla obavljat će se dvaput na tjedan - četvrtkom i nedjeljom, poslijepodne.

Putnicima koji putovanje u Stockholm, Helsinki i Oslo počinju u Zagrebu na raspolaganju su promotivne cijene povratnih zrakoplovnih karata već od 199 eura. Također, navedena skandinavska odredišta dostupna su i putnicima iz Splita, Dubrovnika, Zadra i Pule (preko Zagreba), a promotivne povratne zrakoplovne karte dostupne su već od 229 eura.

Croatia Airlines u ljetnom redu letenja uvodi i izravne međunarodne letove između Zagreba i Bukurešta, također prvi put u povijesti tvrtke. Letovi počinju 19. svibnja, a hrvatski i rumunjski glavni grad povezivat će se triput na tjedan - ponedjeljkom, srijedom i petkom. Povratne zrakoplovne karte dostupne po promotivnoj cijeni već od 149 eura, a putnici iz Splita, Dubrovnika, Pule i Zadra mogu letjeti u Bukurešt (preko Zagreba) po cijeni već od 179 eura.

Promotivne cijene karata za sva četiri nova odredišta vrijede isključivo za kupnju preko www.croatiaairlines.hr ili m.croatiaairlines.hr, a uključuju aerodromske pristojbe i naknadu za izdavanje zrakoplovne karte (TSC). U cijenu su uključene i dodatne pogodnosti: besplatan prijevoz jednog komada prtljage (do 23 kilograma težine), hrana, piće i tiskovine u zrakoplovu, online odabir sjedala, Web-check-in ili prijava za let u zračnoj luci, nagradne milje u programu Miles & More ili u nekom drugom programu neke od zrakoplovnih kompanija iz udruge Star Alliance. Također, svi putnici na novim linijama ostvaruju duple milje u Miles & More programu, ako se registriraju na Miles & More.

Ovo je druga godina zaredom u kojoj Croatia Airlines proširuje mrežu letova s četiri međunarodne linije. Lani su, podsjetimo, uvedeni izravni letovi iz Zagreba u Lisabon, Milano, Prag i Sankt Peterburg, koji će se obavljati i ove turističke sezone. Tako je u razdoblju od 365 dana putnicima ponuđeno čak osam novih međunarodnih linija, čime kompanija pruža snažnu podršku razvoju hrvatskoga turizma, odnosno gospodarstva.

Zbog širenja mreže odredišta Croatia Airlines unajmio je za ovogodišnju sezonu dva zrakoplova CRJ1000 sa 100 sjedala, koji će upotpuniti postojeću flotu od šest zrakoplova Airbus (četiri A319 i dva A320) te šest zrakoplova Dash 8-Q400.

Kompanija će tijekom ovogodišnje sezone u redovitom prometu izravno letjeti u 39 odredišta u 24 europske države.