AGROKOR: Sud donio rješenje o tražbinama, zasad bez odluke o pravu glasa

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Trgovački sud u Zagrebu danas je objavio konačno rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama u predmetu Agrokor. Prema konstatacijama u zaključku veoma opsežnog dokumenta, iznos tražbina koji ide u proces nagodbe nije značajnije promijenjen u razdoblju određenom za osporavanje tražbina priznatih od izvanrednog povjerenika. Kako u rješenju navodi sutkinja, “izvanredni povjerenik priznao je tražbine vjerovnika u iznosu od 41,45 milijardi kuna, a osporio iznos od 16,43 milijarde”. Uz konstatiranje situacije s priznatim i osporenim jamstvima i sudužništvima te zahtjevima za osiguranjem, zaključno se ističe kako su vjerovnici međusobno osporili tražbine u iznosu od 10,4 milijarde kuna pa “ukupan zbroj utvrđenih glavnih tražbina za sada (prije okončanja parničnih postupaka) 31,04 milijarde kuna”.

Sve u svemu, objavom konačnog rješenja postaje jasna i dinamika postupka u nastavku.

Naime, od sada teče prvi zakonski rok od 30 dana u kojem povjerenik treba predložiti skupine vjerovnika (minimalno pet) za vjerovničko vijeće. Potom teče i rok od narednih 90 dana da vjerovnici izaberu svoje predstavnike u to tijelo koje je ovlašteno za odobrenje nacrta nagodbe. No, prema mišljenju odvjetnika Miće Ljubenka, nije realno očekivati da će skupine, bez zakonske regulacije, lako definirati svoje predstavnike.

“Kako procedura evidentno kasni, jedino rješenje koje preostaje je da se kroz samoorganizaciju vjerovnika komunicira s izvanrednim povjerenikom i savjetnicima radi pripreme nagodbe”, kaže.

Pored toga, otvara se i pitanje kako će sud zauzeti stav oko toga imaju li pravo glasa namireni vjerovnici po osnovi isplaćenih tražbina tijekom postupka ili će se dati pravo glasa po uzoru na dosadašnje stečajeve, što znači da će se glasati s iznosom nenamirenih tražbina.

Pitanje koje se tiče mogućnosti glasovanja s namirenim tražbinama neobična je posljedica rupe u Lex Agrokoru koji nije predvidio ponovno utvrđivanje tražbina zbog djelomičnih namirenja u tijeku postupka. Trgovački sud naglašava kako ovim rješenjem “nije odlučivao o konkretnom pravu glasa koje će vjerovnicima pripasti kod glasovanja o prihvaćanju nagodbe (to će učiniti zajedno s popisom vjerovnika na ročištu) niti je odlučio o konkretnom namirenju vjerovnika (to će ovisiti o izglasanoj nagodbi koju će pripremiti izvanredni povjerenik zajedno s vjerovničkim vijećem). Naime, “rješenjem je prvenstveno odlučio o utvrđenim tražbinama vjerovnika koje nisu osporene ni od izvanrednog povjerenika niti od drugih vjerovnika, odnosno za koje je izjavljeno osporavanje otklonjeno”, ističe se u objašnjenju nadoveći kako su povučena osporavanja od strane Adris grupe, Sberbank of Russia, RCB Bank Limited te više članica VTB grupe. Uz to, sud je rješenjem odlučio i o osporenim tražbinama te o upućivanju vjerovnika na parnice radi utvrđenja tražbine ili utvrđenja osnovanosti osporavanja.