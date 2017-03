8 top aplikacija bez kojih ne krećite na poslovni put u inozemstvo

Foto: Thinkstock

Ostavimo sa strane na čas Google Translator ili Maps bez kojih se danas, nažalost, gotovo i ne snalazimo. Aplikacije i Internet servisi unatrag nekoliko godina toliko su se razvili i prilagodili korisnicima da su postali su tržište za sebe. Kako su ljudi prije pronalazili skrivene ulice ili manje gradove do kojih nije lako doći, a nisu imali mobilni Internet? Ne sjećamo se toga više, ali zaista nije ni bitno jer bilo bi sasvim nerazumno odbacivati prednosti koje nam ovo dragocjeno 21. stoljeće donosi. Nećemo postati roboti ako dopustimo tehnologiji da nam omogući uštedu vremena na planiranje puta i pratećih aktivnosti. Svijet je zahvaljujući razmjeni informacija već neko vrijeme zapravo globalno selo, a to je utješna spoznaja jer se zahvaljujući tome možemo snaći bilo gdje i bilo kada. Sutra vas šalju na poslovni put u inozemstvo umjesto kolege koji je dobio gripu? Nema nikakvih problema, u svega nekoliko koraka možete saznati sve što vam treba.

Hoće li padati kiša ili će biti vedro i toplo

AccuWeather i YR dvije su od niza aplikacija uz čiju se pomoć putem roaminga možete upoznati s vjerojatnošću kiše, snijega ili većih vremenskih nepogoda kad se nalazite u inozemstvu. U posljednje se vrijeme posebna hajka diže na meteorologe i netočnost njihova predviđanja, a slično je i s vremenskim aplikacijama – ljudi im ne vjeruju pretjerano i obično kombiniraju podatke s nekoliko njih, što opet ne povećava točnost konačne informacije. U svakom slučaj, svi ih i dalje koristimo i svakako predstavljaju orijentir koji utječe na naše izbore. Dvije se navedene aplikacije od ostalih izdvajaju prosječnom ocjenom 4,3 za AccuWeather i 4,2 za YR te dobrim recenzijama korisnika.

Kako najlakše od točke A do točke B

Tema Ubera u novinske se stupce naselila prije zapravo već dosta vremena, a prijepora oko njega ne manjka ni danas. I bez obzira na to što mislili o Uberu, radi se o jednom od najpraktičnijih i najbezbolnijih načina prijevoza, pogotovo kada se nađete u nepoznatom gardu u stranoj zemlji. Uz brojne promo kodove i besplatne vožnje koje nude, pa i činjenice da sami birate između dvije vrste vožnje i vozila putem mobitela, ipak je povlastica znati da vozilo možete pratiti od njegova starta do dolaska pred vas. Pojedine druge službe uvele su sličnu mogućnost, no ipak su negativna iskustva u smislu "Poslat ćemo vam vozilo čim prije" i sljedeća poruka "Nažalost, nema slobodnih vozila na raspolaganju" nešto češća kod alternativa Uberu. Nemali broj puta zbog očiglednih okolnosti (vikend, sat najvećih gužvi ili nešto treće) smo svi ostali bez taksija ili kasnili, stoga je Uber s vremenom postao aplikacija broj 1 kojom se velik broj poslovnjaka služi jer se služe podacima u stvarnom vremenu. Odmah vidite cijenu, profil i fotografiju vozača (što doista na trenutke može podsjećati na epizodu SF serije Black Mirror, ali to je ionako cijena koju plaćamo da bismo uživali), na čije se ponašanje ili tip vožnje na kraju možete i požaliti ako ste nezadovoljni. Manje su šanse da ćete na sastanak zakasniti ako informacijama o udaljenosti vozila i trajanju vožnje raspolažete unaprijed putem mobilne aplikacije.

A gdje ću spavati?

Airbnb obično percipiramo kao aplikaciju / uslugu koja će nama kao iznajmljivačima pomoći da dođemo do što većeg broja gostiju, ali međuvremenu je aplikacija postala neizostavnim alatom za bilo koji poslovno ili privatno putovanje u inozemstvu. Jednostavno u mobitel upišete odredište i adresu, zatim vrijeme dolaska i odlaska i broj gostiju a Airbnb vam sugerira najkvalitetnije odgovore na vašu potražnju. Ono što vas najviše zanima u tom postupku su cijena, fotografije i recenzije onoga što za svoj novac dobivate, a to je upravo ono što vam Airbnb nudi. Također, aplikacija izračuna i koliko je smještajnih kapaciteta za određenu destinaciju trenutno slobodno te u skladu s time i sugerira koliko je ili nije hitno da ga rezervirate baš taj čas. Posljednje dvije aplikacije ostavile su velik trag i promijenile našu percepciju tržišta i usluga, ali su definitivno i olakšali mnoštvo procesa za koje u žurbi (a kad nismo?!) najčešće nemamo vremena.

Uz Airbnb vrlo je praktična aplikacija Booking na kojoj se, kako sami kažu, u svako doba godine može pronaći „od kolibe do resorta“. Bez obzira na kojem se od ukupno 96.000 odredišta diljem svijeta koliko Booking pokriva nađete, uz jednostavan i pregledan sadržaj dostupan 24 sata dnevno putem mobilnog telefona, nema nikakvih prepreka oko pronalaska i rezervacije hotelskog smještaja, a podatke prate i zanimljivi članci o tome što bi u određenom gradu valjalo posjetiti i detalji o tradicionalnoj kuhinji pojedine zemlje. Tu su, naravno, i vrlo važne povratne informacije korisnika koji su hotel u kojem planirate odsjesti već posjetili tako da su šanse da pogriješite – minimalne.

Zaboravio sam odijelo, kako ću sad na sastanak

Wish je aplikacija koja će vam pomoći da pronađete odgovarajuće komade odjeće po vrlo povoljnim cijenama. Njene je prednosti do sada prepoznalo više od 200 milijuna ljudi diljem svijeta te se posebno praktičnom pokazala za one koji za obilaženje shopping centara nemaju toliko vremena na raspolaganju. Uz pomoć Wisha možete iz topline vlastitog doma ili dok ste na putu u inozemstvu, a u pauzi odgovaranja na važne e-mailove, u svega nekoliko poteza po ekranu izabrati novu odjevnu kombinaciju za sljedeći važan sastanak.

Nakon sastanka treba i nešto fino pojesti

Kad završite na poslovnom putu u nekom od hrvatskih gradova u potrazi za informacijama ili recenzijama restorana obično se oslanjate na usmenu preporuku ljudi koji ondje ili žive ili ta mjesta posjećuju. Prednost doba u kojem živimo je činjenica da danas iste informacije možete imati o restoranu na Šri Lanci. TripAdvisor!

Hitni online konferencijski sastanak

Uz ove "leteće" aplikacije neke su praktične i sa statičnog gledišta, tu je Skype for Business PSTN Conferencing odnosno proširena i nadograđena Microsoftova usluga iz paketa Officea 365 u sklopu koje se možete priključiti konferencijskom sastanku na različitim dijelovima Zemlje i to koristeći tek vlastiti mobilni telefon pomoću roaminga. Putovati s jednog kraja svijeta na drugi definitivno ima svoje prednosti, ali nekad u obzir treba uzeti i objektivne prednosti uštede vremena i novca. Stoga je Skype idealno praktičan jer zahvaljujući poboljšanoj verziji iz vlastita ureda ili doma možete skočiti na sastanak na jedan od tri kontinenta na kojima je usluga dostupna - Europu, Aziju i Južnu Ameriku. Za sve gore navedene benefite modernog doba treba vam tek dobra internet veza ili roaming, bez obzira nalazite li se u Hrvatskoj ili nekom udaljenom dijelu svijeta.

